Zgubiłeś kartę Moja Biedronka? Sieć wyjaśnia co zrobić

Interia.pl zwróciła się do Biedronki z pytaniem, co mają zrobić klienci, gdy zgubią kartę Moja Biedronka, bądź ulegnie ona zniszczeniu.

Gdy uczestnik programu lojalnościowego Biedronki zgubi swoją kartę lojalnościową, bądź ulegnie ona zniszczeniu, powinien wówczas zgłosić się do Biura Obsługi Klienta. Biedronka zachęca do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Sieć przypomina również, że uczestnictwo w programie lojalnościowym można potwierdzić podając kasjerowi numer telefonu przypisany do karty Moja Biedronka, bądź skanując kod w aplikacji Biedronka.

Co natomiast zrobić w sytuacji, gdy znajdziemy czyjąś kartę Moja Biedronka? Biuro prasowe sieci rekomenduje wówczas udanie się do najbliższej placówki w celu przekazania personelowi znalezionej karty. Znalezioną kartę Moja Biedronka można również przesłać do centrali pocztą.

– Odnalezioną kartę Moja Biedronka prosimy przekazać kierownikowi dowolnego, najbliższego sklepu sieci Biedronka. Jeżeli takiego nie ma w okolicy, prosimy o przesłanie karty pocztą na adres: Jeronimo Martins Polska, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn z dopiskiem "Biuro Obsługi Klienta". W przypadku zagubienia karty przez klienta lub zniszczenia – prosimy w takiej sytuacji o kontakt z Biurem Obsługi Klienta – telefonicznie lub e-mailowo (22 205 33 00 lub [email protected]), nasi konsultanci pomogą w takiej sytuacji klientowi – przekazuje Interii Dawid Krzyżowski, starszy menedżer ds. wsparcia i satysfakcji klienta w sieci Biedronka.

Moja Biedronka popularniejsza niż Lidl Plus

Sieć przypomina, że kartę Moja Biedronka wyrobić każdy klient. W tym celu należy podać personelowi podstawowe dane, które pozwolą stworzyć profil klienta. Dane potrzebne do wyrobienia własnej karty Moja Biedronka to: imię i nazwisko,adres e-mail,oraz numer telefonu. Następnie klientowi wydawane zostaną trzy karty Moja Biedronka – jedna główna karta oraz dwa mniejsze egzemplarze (tzw. breloki), które posiadają wyrobione w rogach dziurki.

Jak wynika z niedawnego badania ARC Rynek i Opinia, aż 72 proc. Polaków deklaruje, że korzysta choć z jednego programu lojalnościowego. Największą popularnością cieszy się właśnie program Biedronki z którego korzysta niemal połowa respondentów, podczas gdy z Lidl Plus 24 proc. ankietowanych.

