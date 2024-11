Specjalna oferta dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Te produkty są za darmo

Biedronka przygotowała specjalne oferty dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Uczestnicy programu lojalnościowego siedzi od 7 do 9 listopada mogą skorzystać z wyjątkowych promocji, bowiem niektóre produkty mogą otrzymać nawet za darmo. Każdego dnia oferta obejmuje inne kategorie, od kosmetyków i środków do prania, aż po wkłady do zniczy.

Zaczęło się 7 listopada, kiedy to posiadacze karty Moja Biedronka mieli możliwość zaopatrzenia się m.in. w szampon do włosów Schauma. Dzięki promocji „1+1 gratis" przy zakupie jednego szamponu, drugi był dostępny gratis.

Moja Biedronka. Dezodoranty i wkłady gratis

Z kolei dziś jest okazja do nabycia po atrakcyjnej cenie dezodorantów. Wszystkie dezodoranty Dove (200 ml) są dostępne w promocji „1+1 gratis", co oznacza, że przy zakupie jednego dezodorantu drugi dostaje się za darmo. Limit dzienny wynosi 4 produkty (maksymalnie 2 gratis). Na tym jednak nie koniec, bo 8 listopada w promocji są również dostępne środki do prania marek Ariel, Vizir, Persil, Perwoll oraz Eden. Przy zakupie dwóch produktów, za drugi (tańszy) posiadacze karty Moja Biedronka zapłacą 70 proc. mniej. Limit dzienny to 2 produkty (1 z rabatem).

Ostatniego dnia promocji, czyli w sobotę z pewnością ustawią się kolejki w celu zakupu perfum. 9 listopada obowiązywać będzie bowiem promocja "1+1 gratis" na wszystkie perfumy, wody toaletowe i wody perfumowane. Kupując jedno opakowanie, drugie będzie za darmo. Limit dzienny wynosi 4 produkty (maksymalnie 2 gratis).

Nie tylko jednak perfumy będą jutro dostępne w atrakcyjnych cenach. Choć Wszystkich Świętych za nami, wiele osób odwiedza w tym okresie groby swoich bliskich, by zapalić choćby symboliczny znicz. Biedronka przygotowała promocję na wkłady do zniczy. Oferta „6+6 gratis" dotyczy wkładów wkłady Lumia (250 g). Przy zakupie sześciu wkładów kolejne sześć klienci dostaną gratis. Limit dzienny to aż 24 sztuki wkładów (maksymalnie 12 gratis).

Jak wynika z niedawnego badania ARC Rynek i Opinia, aż 72 proc. Polaków deklaruje, że korzysta choć z jednego programu lojalnościowego. Największą popularnością cieszy się właśnie program Biedronki z którego korzysta niemal połowa respondentów, podczas gdy z Lidl Plus 24 proc. ankietowanych.

