Koniec zakładu na południu Polski. Linia produkcyjna pojechała do Brazylii i tam koncern będzie kontynuował produkcję

We wrześniu informowaliśmy, że zakład produkcyjny Stellantis w Gliwicach planuje redukcję zatrudnienia o 500 osób – z powodu zmniejszonej liczby zamówień zapowiedziano zlikwidowanie trzeciej zmiany. Przeciętnemu internaucie nazwa może nic nie mówić, ale Stellantis to czwarty co do wielkości producent samochodów na świecie. Ten globalny koncern powstał z połączenia Fiat Chrysler Automobiles i PSA Group. Zarządza wieloma znanymi markami, takimi jak Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Lancia, Jeep, Ram, Chrysler, Maserati i Dodge.

Koniec fabryki Stellantis w Bielsku-Białej. Nie ma już linii produkcyjnej

Do koncernu należą dziesiątki fabryk na całym świecie, m.in. wspomniany zakład w Gliwicach i fabryka Powertrain w Bielsku-Białej, w której produkcja zakończyła się wiosną br. Serwis Bielsko-Biała.pl podaje, że właśnie zakończył się proces likwidacji zakładu, w którym produkowano silniki spalinowe. W ramach restrukturyzacji linia produkcyjna została przetransportowana do Brazylii, a kompleks przemysłowy sprzedano firmie deweloperskiej za kwotę 25 milionów euro.

W pierwszej fazie zwolniono 300 pracowników, a w kolejnym etapie pracę straciło następne 470 osób. Część załogi otrzymała propozycję przeniesienia do innych fabryk należących do międzynarodowego koncernu Stellantis.

Fabryka FCA Powertrain w Bielsku-Białej została założona w 2003 roku. Od tego czasu wyprodukowała ponad 7,3 miliona silników. Zakład specjalizował się w produkcji nowoczesnych silników Diesla i benzynowych. Silniki te były wykorzystywane w różnych modelach samochodów grupy FCA (która stała się częścią Stellantis), takich jak Fiat, Jeep, oraz w pojazdach marek GM i Suzuki.

Cała linia technologiczna służąca do produkcji jednostek napędowych została zdemontowana i przetransportowana drogą morską do fabryki Stellantis. Produkcja silników będzie kontynuowana w mieście Betim.

Co z terenem po fabryce Stellantis?

Co dalej z terenem po zakładzie? Pierwotnie kompleksem przemysłowym zainteresowana była Polska Grupa Zbrojeniowa. Infrastruktura zakładu w Bielsku-Białej jest doskonale przystosowana do przemysłu ciężkiego. Na terenie fabryki znajdowały się rozbudowane przyłącza elektryczne, bocznica kolejowa oraz specjalistyczna infrastruktura przemysłowa, w tym suwnice. Przedsiębiorstwo prowadziło analizy dotyczące możliwości przejęcia terenu, jednak ostatecznie zrezygnowało z inwestycji.

Tradycje przemysłowe nie będą w tym miejscu kontynuowane: zamiast nowego zakładu powstanie prawdopodobnie kompleks biurowy. Właścicielem hal produkcyjnych po FCA Powertrain została firma DL Invest Group z Katowic, specjalizująca się w realizacji projektów nieruchomościowych. Nieoficjalne mówi się, że za działkę nowy inwestor zapłacił równowartość 25 milionów euro.

