Skarbówka ma prawo kontrolować nasze konta. Trzeba uważać na jedną rzecz

Z roku na rok rośnie grono Polaków korzystających z bankowości internetowej. Z danych, które przytacza serwis telepolis.pl, w zeszłym roku Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) obsłużyła w systemie Elixir 2,22 mld transakcji na kwotę 8,47 bln zł, podczas gdy rok wcześniej transakcji było 2,18 mld, a ich wartość wyniosła 7,86 bln zł.

Ile można przelać na konto?

Portal przypomina, że dokonując transakcji trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach. Od 2022 roku urzędy skarbowe zyskały kompetencje pozwalające kontrolować konta bankowe, bez konieczności informowania o tym właściciela.

Chodzi o kontrole przelewów o wyższych wartościach transakcyjnych. Uwagę skupiają transakcje nie związane z działalnością gospodarczą. Niepokój fiskusa mogą wzbudzić również regularne przelewy na niższe kwoty, jeśli są wykonywane regularnie, a ich suma jest wysoka, a także transakcje o nietypowych tytułach lub bez danych nadawcy, darowizny oraz przelewy z zagranicy. „Skarbówka" może również zwrócić uwagę na podobne kwoty wysyłane do różnych odbiorców w krótkim czasie.

Warto również podkreślić, że fiskus bierze pod lupę nie tylko ostatnie przelewy. Kontrole mogą sięgać aż do 5 lat wstecz.

Serwis Biznes Info przypomina, że obecnie kwota przelewu, przy której banki muszą powiadomić Krajową Administrację Skarbową (KAS) to 15 tys. euro (ok. 65 tys. zł). Niektóre instytucje decydują się na niższe progi, nawet 10 tys. euro (ok. 43 tys. zł). Uwadze urzędników nie uchodzą także przelewy wykonywane wewnątrz rodziny, które traktowane są jako darowizna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami limity dla tego typu transakcji to:

36 120 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej (najbliższa rodziny),

27 090 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej (dalsza rodzina),

5733 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej (znajomi i niespokrewnieni).

