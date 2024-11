GIS ostrzega przed popularnym produktem. Możesz mieć go w swojej kuchni

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał komunikat, w którym przestrzega przed zakupem kuchennej łopatki, dostępnej w sklepach sieci TEDi.

– W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w badaniach stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z określonej poniżej łopatki do patelni. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności – informuje GIS.

GIS ostrzega przed kuchenną łopatką. Szczegóły produktu

Szczegóły dotyczące produktu są następujące:

Nazwa produktu: Łopatka do patelni

Kod EAN: 57158001001000000100 224

Kraj pochodzenia: Niemcy

Dystrybutor w Polsce: TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o., 11 Listopada 11, 40-387 Katowice.

GIS informuje, że sieć TEDi zadeklarowała, że produkt został usunięty z sali sprzedaży we wszystkich jej placówkach. – Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy współpracy z polskim dystrybutorem, monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu – podano w komunikacie.

GIS apeluje do konsumentów, by nie używali produktu.

W ostatnim czasie GIS informował o wycofaniu popularnej mąki, której partia okazała się niebezpieczna dla zdrowia. Chodziło konkretnie o partię mąki żytniej razowej typ 2000 o wadze 900 g, produkowanej przez markę Radix-Bis. Wykryto w niej przekroczony poziom ochratoksyny A – groźnej toksyny wytwarzanej przez grzyby z rodzajów Aspergillus i Penicillium. Spożycie tej substancji może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, stąd GIS przestrzegał przed spożywaniem produktu. Zanieczyszczona partia została oznaczona datą 11.12.2024 została wycofana z obrotu. Producent zobowiązał się do poinformowania klientów oraz wycofania towaru ze sklepów.

