Orlen wstrzymuje dużą inwestycję. Wskazuje na nieprawidłowości

Zarząd Orlenu zdecydował o przerwaniu dotychczasowego projektu Olefiny III. Inwestycja, której koszty mogłyby sięgnąć nawet 51 miliardów złotych, zostanie przekształcona w bardziej zoptymalizowany projekt Nowa Chemia. Decyzję motywuje brak rentowności pierwotnych założeń, wynikających z niedoszacowania kosztów i czasu realizacji.

Inwestycja wstrzymana

Według komunikatu Orlenu, dotychczasowe nakłady na Olefiny III wyniosły 12,6 miliarda złotych. Zarząd uznał, że zatrzymanie tej inwestycji pozwoli uniknąć potencjalnych strat w wysokości około 15 miliardów złotych. Zamiast tego środki zostaną przeznaczone na projekty, które mają trwale zwiększyć konkurencyjność firmy i gospodarki kraju.

Nowy projekt zakłada budowę instalacji do produkcji olefin o zdolnościach wytwórczych etylenu wynoszących 740 tys. ton rocznie. Jego uruchomienie planowane jest na 2030 rok, a całkowite koszty inwestycyjne szacowane są na 34 miliardy złotych, wliczając 6 miliardów na finansowanie. Projekt przewiduje także modernizację i rozwój infrastruktury wspierającej (OSBL), aby sprostać wymaganiom rynku.

Nowa Chemia

Nowa Chemia ma umożliwić produkcję monomerów, tlenku etylenu, glikoli oraz frakcji butadienowej w zoptymalizowanych wolumenach. Inwestycja ma zwiększyć możliwości sprzedażowe w segmencie zaawansowanych chemikaliów, jednocześnie zastępując funkcje Olefin II.

Orlen poinformował, że decyzję o przerwaniu projektu poprzedziła szczegółowa weryfikacja kosztów i założeń inwestycji. Wykazano, że pierwotny koszt wynoszący 8,3 miliarda złotych, zwiększony później do 25 miliardów, nadal nie obejmował niezbędnej infrastruktury, co mogło podnieść koszty do 51 miliardów złotych.

Problemy technologiczne

Zidentyfikowano także liczne problemy projektowe i technologiczne, które wpłynęły na realizację inwestycji. Orlen zgłosił te nieprawidłowości do prokuratury i nie wyklucza roszczeń odszkodowawczych wobec byłego zarządu.

Nowa Chemia ma stać się fundamentem dla dalszego rozwoju petrochemii w Polsce. Projekt zakłada rozszerzenie łańcucha wartości, co wydłuży cykl życia aktywów rafineryjnych płockiego zakładu.

Do września 2025 roku Orlen przedstawi szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz budżet nowego projektu. W międzyczasie prowadzone będą rozmowy z wykonawcami i partnerami handlowymi w celu zapewnienia efektywnej realizacji.

