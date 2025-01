Nowa strategia Orlenu. Racjonalna transformacja i przyspieszenie biznesowe

Prezes Ireneusz Fąfara zapowiada, że dzięki niej firma obierze kurs na racjonalną transformację energetyczną i przyspieszenie biznesowe, co ma kluczowe znaczenie dla pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Globalne wyzwania a szanse dla Orlen

W obliczu zmieniającego się układu sił na świecie oraz skutków wojny na Ukrainie, Grupa Orlen planuje skupić się na rozwoju regionalnym i globalnym. Transformacja energetyczna, redukcja emisji oraz wdrażanie innowacyjnych technologii staną się fundamentem nowej strategii. Orlen widzi w tych wyzwaniach szansę na wzmocnienie pozycji czempiona Europy Środkowo-Wschodniej.

Stabilność i bezpieczeństwo energetyczne

Pomimo globalnych zawirowań, utrzymujący się popyt na konwencjonalne paliwa daje Orlenowi stabilną podstawę do dalszego rozwoju i transformacji. Kluczowe będzie inwestowanie w niskoemisyjne technologie, które wspierają bezpieczeństwo energetyczne Polski. Orlen podtrzymuje swoje dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r., stawiając na rozwój OZE, magazynowanie energii i nowe technologie, takie jak małe reaktory jądrowe (SMR).

Czytaj też:

Państwowe spółki znów wesprą WOŚP. Nie tylko Orlen i PKP

Dekarbonizacja i zielone innowacje

W zaktualizowanej strategii Orlen zapowiada intensyfikację działań w zakresie dekarbonizacji swoich produktów i infrastruktury. Wśród priorytetów znajdują się:

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE): Farmy wiatrowe na lądzie i morzu oraz projekty fotowoltaiczne.

Magazyny energii: Nowe technologie zapewnią bezpieczeństwo dostaw zielonej energii.

Zrównoważony rozwój downstream: "Zazielenianie" procesów rafineryjnych.

Grupa deklaruje również rozwój rynku elektromobilności, oferując zintegrowane produkty dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w ramach programu Vitay.

Integracja Grupy Orlen i efekty synergii

Kolejnym krokiem będzie wdrożenie jednolitego ładu korporacyjnego i zintegrowanie spółek wchodzących w skład Grupy Orlen, takich jak Energa. Dzięki temu koncern planuje rozwijać rynek bezemisyjnego wodoru, paliw syntetycznych i odnawialnych oraz zielonej energii dla swoich rafinerii.

Gaz jako stabilne paliwo transformacji

Orlen stawia na dywersyfikację dostaw gazu ziemnego, korzystając z zasobów szelfu norweskiego oraz LNG ze Stanów Zjednoczonych. Rozwój kompetencji w obrocie gazem na rynkach międzynarodowych będzie istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Orlen. Nowy kurs na sukces

Strategia na lata 2025–2035 stawia przed Grupą Orlen ambitne cele, które mają przyczynić się do rozwoju Polski i wzmocnienia jej pozycji na międzynarodowych rynkach. Neutralność emisyjna, innowacyjność i transformacja energetyczna to fundamenty przyszłości Grupy Orlen, która zamierza wykorzystać swoje możliwości, aby sprostać globalnym wyzwaniom i regionalnym potrzebom.

Dzięki nowej strategii Grupa Orlen otwiera się na ocean możliwości, jednocześnie wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne Polski. Transformacja energetyczna i budowanie przewag konkurencyjnych będą wyznacznikiem sukcesu nie tylko dla samego koncernu, ale także dla całego kraju.