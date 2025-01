Polki uwielbiały tę sieciówkę. Firma kończy działalność w naszym kraju

W związku z tym, miłośniczki naturalnych produktów kosmetycznych mają ostatnią szansę na zakupy tej popularnej marki.

Koniec działalności The Body Shop w Polsce

Po ponad 30 latach obecności na polskim rynku, The Body Shop kończy swoją działalność. Firma poinformowała, że wszystkie sklepy stacjonarne zostaną zamknięte do 22 lutego 2025 r. Jeszcze wcześniej, bo już 26 stycznia, przestanie działać sklep internetowy oraz program lojalnościowy Love Your Body Club.

Ostatnia szansa na zakupy i realizację kuponów

Firma w komunikacie poinformowała, że kupony zebrane w programie lojalnościowym można wykorzystać zarówno w sklepie internetowym, jak i w sklepach stacjonarnych do 26 stycznia 2025 r. Karty podarunkowe zakupione w sklepach stacjonarnych można zrealizować do 22 lutego 2025 r. Warto jednak pamiętać, że niektóre sklepy zostaną zamknięte wcześniej, m.in. w:

Galerii Krakowskiej,

Centrum Handlowym Serenada,

Silesia City Center,

Forum Gdańsk – ich działalność zakończy się już 26 stycznia 2025 r.

Historia marki The Body Shop w Polsce

The Body Shop zadebiutował w Polsce w 1992 r., otwierając swoje pierwsze sklepy w dużych miastach. Marka zdobyła popularność dzięki swojej filozofii opartej na naturalnych składnikach, etycznym podejściu i sprzeciwowi wobec testowania kosmetyków na zwierzętach. Produkty tej marki przez lata były synonimem luksusu i świadomego podejścia do pielęgnacji.

Zamknięcie sklepów stacjonarnych i zmiana strategii

Decyzja o wycofaniu się z Polski nie była pierwszym krokiem ograniczającym działalność marki w naszym kraju. Już w 2019 r. The Body Shop zamknął część sklepów stacjonarnych, koncentrując się na sprzedaży internetowej. Jednak ostatecznie również ta strategia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Filozofia marki i jej globalny sukces

The Body Shop powstał w 1976 r. w Wielkiej Brytanii z inicjatywy Anity Roddick. Marka stała się pionierem w produkcji naturalnych kosmetyków oraz propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Filozofia The Body Shop obejmowała między innymi walkę z testowaniem kosmetyków na zwierzętach oraz stosowanie składników pochodzących z fair trade.