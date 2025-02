CCC zapowiada cięcia. 250 osób straciło pracę

Grupa CCC zmienia swoją strategię sprzedaży, decydując się na drastyczne cięcia kosztów oraz restrukturyzację, szczególnie w dziale IT i w strukturach organizacyjnych Modivo. Jak poinformował serwis „dlahandlu.pl”, zmiany te mają na celu poprawę rentowności firmy, która stara się przystosować do zmieniających się warunków rynkowych.

Zwolnienia w CCC: 250 osób straciło pracę

Dariusz Miłek, prezes CCC, zapowiedział redukcję liczby pracowników IT z 550 do 300. Dzięki temu działaniu firma zaoszczędzi aż 80 milionów złotych. Podobne zmiany w Modivo pozwolą zmniejszyć wydatki na kadrę zarządzającą o kolejne 80 milionów złotych. Jak przyznaje Miłek, kluczowym elementem strategii jest eliminacja zbędnych projektów, w tym tych realizowanych w dziale IT.

– Eliminacja zbędnych projektów, w tym w dziale IT, jest kluczowa. W tym roku nasze wydatki są o około 80 milionów złotych niższe. Zredukowaliśmy zespół IT z 550 do 300 osób, koncentrując się na jednym dziale IT, który obsługuje najważniejsze potrzeby kanału z sieci. Do tej pory panował wyścig technologiczny – kto realizuje więcej projektów, kto ma lepsze rozwiązania. Projekty się nie kończyły, nie spinały, trwały za długo i były zbyt kosztowne – wyliczał prezes firmy CCC, Dariusz Miłek.

CCC wydało 80 mln zł na nietrafione inwestycje w e-commerce

Kolejnym krokiem w restrukturyzacji jest zmiana podejścia do e-commerce, które nie przynosiło oczekiwanych rezultatów. Chociaż firma zainwestowała 80 milionów złotych w rozwój sprzedaży internetowej, wyniki były rozczarowujące.

– E-commerce w ostatnich dwóch latach nie odnotował wzrostu – mówi Miłek. – Utrzymuje się na poziomie 9 proc. całkowitej sprzedaży, a w segmencie fashion osiąga 22 proc. Jednak żadna duża sieć e-commerce’owa nie posiada rozbudowanej sieci sklepów stacjonarnych, ponieważ nie zawsze jest to model, który się sprawdza.

Dodatkowo firma testowała rozwiązanie, w którym 52 sklepy miały pełnić funkcję punktów odbioru zamówionych produktów online, jednak ta koncepcja również nie spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów.

– To, że na zapleczu mamy 100 tysięcy par butów i możemy je dostarczyć w trzy minuty, nie zrobiło dużego wrażenia – przyznał prezes Grupy CCC i zapowiedział nowe podejście do sprzedaży.

Czytaj też:

Luksusowe marki bliżej klientów. Nowy format znanej sieci sklepów

Grupa CCC z nowymi pomysłami

Jak poinformował serwis „dlahandlu.pl”, Grupa CCC planuje dostosowanie swoich sklepów do nowych realiów rynkowych, a głównym celem jest ich większa efektywność i dopasowanie do zachowań konsumentów. Firma stawia na bardziej zrównoważoną strategię, która pozwoli na rozwój zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach.

– Nasze sklepy nie będą ekskluzywnymi butikami, bo chcemy, aby pozostawały przyjazne dla klientów i dostępne również w mniejszych miejscowościach – podsumowuje Miłek.

Czytaj też:

Ważne zmiany w prawie pracy. Chodzi o mobbingCzytaj też:

Poważne zmiany u czołowego polskiego przewoźnika. Rada Nadzorcza LOT podjęła decyzję