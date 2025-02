Luksusowe marki bliżej klientów. Nowy format znanej sieci sklepów

– Nikt do tej pory nie dał małym miastom Armaniego. My to zrobimy – zapowiada Dariusz Miłek, prezes zarządu Grupy CCC. i anonsuje nowy format sklepów. Jak donosi serwis „Property News.pl”, chodzi o markę eobuwie, która w obecnej formule okazała się nierentowna.

Eobuwie nie wypaliło, ale jest nowy pomysł

Choć Grupa CCC zamknęła ostatni kwartał 2024 roku z sukcesami, to eobuwie w aktualnej formule finansowo się nie sprawdziło.

– Dotychczasowy model sprzedaży oparty na 52 punktach eobuwie okazał się nierentowny. Klienci, przyzwyczajeni do bezpośredniego kontaktu z produktem, nie byli przekonani do systemu, w którym można było zamówić wybrane buty z zaplecza za pomocą tabletu – tłumaczy Dariusz Miłek. Jak wyjaśnia, około. 60 proc. transakcji pochodziło z zamówień internetowych odbieranych w sklepach, jednak tylko 16 proc. zamówionych produktów finalnie trafiało do klientów.

Armani dla każdego?

Prezes Grupy CCC ma nowy pomysł na eobuwie. Jak podkreśla, w Europie nie ma podobnego konceptu w tym przedziale cenowym, a w Polsce brakuje sklepów stacjonarnych w mniejszych miejscowościach. Jak zauważa, klienci są zmuszeni do zakupów online lub podróży do większych aglomeracji.

– Chcę otwierać sklepy eobuwie, w których znajdzie się 50-60 najbardziej rozpoznawalnych marek w sprzedaży detalicznej – zdradza Dariusz Miłek, zapowiadając wejście do mniejszych miast.

– Planujemy wejść do takich lokalizacji jak Gorzów, Zielona Góra czy Jelenia Góra, gdzie możemy liczyć na bazę ponad 200 tysięcy mieszkańców. Wierzymy w ten format tak samo, jak w każdy inny projekt, który realizujemy – zapewnia Dariusz Miłek.

Jak podaje serwis „Property News.pl”, w nowym formacie eobuwie ma pojawić się oferta z wyższego segmentu cenowego, czyli 300 zł i więcej.

Śmiałe cele Grupy CCC

– Naszym celem jest zamiana 52 sklepów eobuwie na nowy format do czerwca oraz otwarcie 20 nowych lokalizacji w tym roku, koncentrując się przede wszystkim na rebrandingu – zdradza Miłek. Prezes zapowiada, że w kolejnych latach spółka zamierza otwierać po 70 sklepów rocznie. Serwis „Property News.pl” podaje, że Grupa CCC chce w 2027 roku osiągnąć 208 lokalizacji i miliard złotych obrotu z samej sieci sklepów – przy rentowności przewyższającej wyniki czysto e-commerce’owej sprzedaży.

