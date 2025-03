Orange Polska z nową strategią. Większe inwestycje i sztuczna inteligencja

Orange Polska zaprezentowało nową strategię rozwoju pod nazwą „Lead the Future” na lata 2025-2028. Firma zakłada, że w 2028 roku jej organiczne przepływy pieniężne wyniosą co najmniej 1,2 miliarda złotych, a podstawowy poziom dywidendy w okresie trwania strategii utrzyma się na poziomie 0,53 zł za akcję. Operator przedstawił swoje plany w oficjalnym komunikacie.

W średniookresowej prognozie finansowej Orange Polska przewiduje wzrost EBITDAaL w niskim lub średnim jednocyfrowym zakresie oraz stosunek nakładów inwestycyjnych (eCapex) do przychodów poniżej 14%. Planowane działania mają na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez poprawę efektywności finansowej oraz wzrost rentowności.

Ambitne cele finansowe i rozwój kluczowych usług

Jak podkreślił dyrektor finansowy Orange Polska, Jacek Kunicki, osiągnięcie wyznaczonego celu finansowego będzie możliwe dzięki konsekwentnemu wzrostowi EBITDAaL oraz efektywnemu zarządzaniu nakładami inwestycyjnymi. Strategia zakłada skoncentrowanie inwestycji na najbardziej rentownych obszarach działalności, takich jak rozwój sieci 5G oraz rozbudowa infrastruktury światłowodowej.

Firma stawia na wzrost komercyjny, który ma być napędzany przez kluczowe usługi telekomunikacyjne, a także rozwój usług IT i integracyjnych. Jak zaznaczył Kunicki, to właśnie te segmenty odpowiadają za większość przychodów oraz generowanych zysków spółki.

Sztuczna inteligencja jako kluczowy element transformacji

W nowej strategii duży nacisk położono na transformację operacyjną oraz poprawę efektywności. Kluczową rolę w tym procesie odegra sztuczna inteligencja, która ma wspierać działania na wszystkich poziomach działalności firmy. Jej wdrożenie ma nie tylko zoptymalizować koszty, ale także poprawić doświadczenia klientów oraz zwiększyć marże operacyjne.

Kunicki zwrócił również uwagę na konieczność dostosowania alokacji kapitału do najbardziej perspektywicznych obszarów inwestycyjnych. W rezultacie wskaźnik nakładów inwestycyjnych w stosunku do przychodów ma stopniowo spadać, co pozytywnie wpłynie na przepływy pieniężne.

Nowe technologie i personalizacja oferty

Orange Polska zamierza dalej rozwijać swoje usługi, stawiając na integrację różnych rozwiązań cyfrowych oraz personalizację oferty. Firma zauważa rosnące oczekiwania klientów w zakresie wygody oraz bezpieczeństwa w sieci, dlatego chce wprowadzać nowe, bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb produkty i usługi.

Jak podkreśliła prezeska Orange Polska, Liudmila Climoc, sztuczna inteligencja odegra kluczową rolę w przyszłym rozwoju firmy, zarówno w kontekście optymalizacji działania sieci, jak i usprawnienia obsługi klienta. Według niej, AI zrewolucjonizuje sposób prowadzenia działalności i wpłynie na dalszy wzrost przychodów.

Cztery filary strategii „Lead the Future”

Nowy plan rozwoju Orange Polska opiera się na czterech głównych filarach:

Rentowny Wzrost – kontynuacja strategii pozyskiwania klientów oraz rozwój kluczowych usług telekomunikacyjnych i cyfrowych. Nowoczesna Sieć – inwestowanie w rozwój infrastruktury, w tym sieci 5G i światłowodowej, w celu poprawy jakości usług i zwiększenia ich rentowności. Transformacja i Innowacje – optymalizacja procesów biznesowych, wdrożenie sztucznej inteligencji oraz automatyzacja, co ma zwiększyć efektywność operacyjną. Silny Zespół – rozwój kompetencji pracowników oraz budowanie kultury organizacyjnej wspierającej realizację celów strategicznych.

Dywidenda i perspektywy rynkowe

Orange Polska zakłada stabilne i progresywne wynagrodzenie dla akcjonariuszy. Bazowy poziom dywidendy ustalono na 0,53 zł na akcję, co ma obowiązywać przez cały okres trwania nowej strategii. Operator spodziewa się, że rynek usług telekomunikacyjnych i IT w Polsce będzie się rozwijał, napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości usługi cyfrowe.

Orange Polska zamierza umocnić swoją pozycję rynkową, koncentrując się na rozwoju konwergencji usług oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na AI. Strategia „Lead the Future” ma pozwolić firmie na dalszy wzrost oraz zwiększenie wartości dla inwestorów.

