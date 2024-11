Uwaga na fałszywe wiadomości! Oszuści podszywają się pod Orange Polska

CERT Orange Polska ostrzega klientów przed kolejną kampanią phishingową. Cyberprzestępcy podszywają się pod Orange, wysyłając fałszywe SMS-y i e-maile. Sprawdź, jak rozpoznać oszustwo i chronić swoje dane.

Nowa fala oszustw – tym razem na celowniku klienci Orange

Specjaliści z CERT Orange Polska poinformowali o trwającej kampanii phishingowej, wymierzonej w użytkowników usług telekomunikacyjnych. Oszuści podszywają się pod Orange Polska, rozsyłając fałszywe wiadomości SMS oraz e-maile. W treści znajdziemy informacje o konieczności „aktywacji konta” oraz link prowadzący do strony przypominającej panel logowania.

Chociaż strona zawiera logo Orange Polska, w rzeczywistości jest to fałszywa witryna stworzona przez oszustów. Logowanie na niej umożliwia cyberprzestępcom dostęp do danych osobowych i potencjalne przejęcie kontroli nad kontami bankowymi ofiar.

Jak wygląda oszustwo?

Przykładowa treść fałszywej wiadomości:

„Twoje konto Orange czeka na aktywacje. Postpuj zgodnie z instrukcjami, aby je aktywowac i ponownie korzystac z naszych uslug. Dziekujemy!”

Zwraca uwagę niedbały język wiadomości – błędy ortograficzne i interpunkcyjne są jedną z pierwszych wskazówek, że mamy do czynienia z oszustwem. Kolejny sygnał ostrzegawczy to nietypowy adres strony internetowej, na który prowadzi załączony link.

Eksperci podkreślają: nigdy nie loguj się przez linki przesyłane w wiadomościach SMS lub e-mail, nawet jeśli wyglądają autentycznie.

Jak się chronić?

CERT Orange Polska przypomina, że nie ma konieczności „aktywowania” ani „weryfikowania” konta przez linki wysyłane w wiadomościach. Wszystkie istotne informacje na temat usług można sprawdzić w oficjalnej aplikacji Mój Orange lub bezpośrednio na stronie operatora.

Zalecenia ekspertów:

Korzystaj wyłącznie z aplikacji Mój Orange do zarządzania swoim kontem.

Ignoruj wiadomości, które wydają się podejrzane lub zawierają błędy językowe.

Nie klikaj w linki przesłane SMS-em lub e-mailem bez dokładnego sprawdzenia ich źródła.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie i korzystaj z programów antywirusowych.

Phishing – wciąż popularna metoda cyberprzestępców

Phishing pozostaje jednym z najczęstszych zagrożeń w sieci. Oszuści często podszywają się pod instytucje publiczne, firmy kurierskie, banki czy operatorów telekomunikacyjnych. Ich celem jest wyłudzenie danych logowania, co prowadzi do przejęcia dostępu do kont bankowych lub innych wrażliwych informacji.

Jak rozpoznać phishing?

Błędy językowe w wiadomościach.

Podejrzane linki prowadzące do stron z nietypowymi adresami.

Nieoczekiwane żądania aktywacji lub weryfikacji konta.

Zachowaj ostrożność i śledź ostrzeżenia publikowane przez CERT Orange Polska. Informacje o najnowszych zagrożeniach mogą pomóc uniknąć pułapek i chronić Twoje dane przed kradzieżą.

