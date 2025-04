LPP odpala rakietę. Czarnym koniem Grupy będzie marka Sinsay

W swojej nowej strategii biznesowej Grupa LPP stawia na rozwój Sinsay. „Marka stanie się motorem napędowym Grupy i do 2027 r. ma odpowiadać za 75 proc. jej przychodów” – czytamy w wydanym dziś komunikacie. Dzięki rozbudowie sieci stacjonarnej do około 7500 sklepów oraz zwiększeniu sprzedaży e-commerce do 10 mld zł, LPP planuje przeskalować swój biznes i w ciągu trzech lat podwoić przychody do 40 mld zł. Ma to być największa ekspansja handlowa w historii polskiego biznesu.

Grupa LPP – ponad 20 mld przychodów w 2024 r.

LPP osiągnęło przychody przekraczające 20 mld zł w 2024 r. (wzrost o 20 proc. r/r w walutach stałych) oraz rekordową dynamikę sprzedaży e-commerce na poziomie 31 proc. r/r. Spółka otworzyła ponad 660 nowych sklepów, a powierzchnia sprzedażowa wzrosła o 23 proc. r/r, z największym wzrostem u marki Sinsay. Zysk operacyjny przekroczył 2,4 mld zł, a nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 1,8 mld zł, koncentrując się na rozwoju sieci sprzedaży i zaplecza logistyczno-technologicznego.

Sinsay – czarny koń Grupy LPP

Jak poinformowano, strategia LPP koncentruje się na wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej marki Sinsay, która dysponuje najsilniejszą na rynku platformą omnichannelową, integrującą rozbudowaną sieć sprzedaży oraz rosnący kanał online, w tym najpopularniejszą w branży aplikację mobilną i program lojalnościowy.

– Stworzyliśmy unikalny na rynku koncept biznesowy, przetestowany w najróżniejszych warunkach i gotowy do szybkiej ekspansji. Nie ma drugiej takiej marki jak Sinsay, doskonale wpisującej się w potrzeby klientów z mniejszych miast, którzy chcą nieograniczonego dostępu do estetycznych i funkcjonalnych produktów na wyciągnięcie ręki. Tworzymy nieporównywalną z żadną inną kategorię rynkową Design&Value, co pozwoli nam dotrzeć nawet do 300 mln klientów na 27 rynkach – mówi Marek Piechocki, prezes zarządu LPP.

Czytaj też:

Polski rynek pracy zagrożony? Eksperci o skutkach ceł Trumpa

Prezes LPP: „Sinsay jest w stanie konkurować cenowo z chińskimi platformami”

Do końca 2027 r. sieć stacjonarna Sinsay ma liczyć około 6000 salonów. LPP już teraz zabezpieczyło ponad 1100 nowych lokalizacji, co świadczy o doskonałym przygotowaniu spółki do dynamicznej ekspansji.

– Sinsay jest w stanie konkurować cenowo z chińskimi platformami. Z drugiej strony nasze ceny są porównywalne do cen marek z segmentu value, gdzie sklepy wyglądają dużo mniej atrakcyjnie, a produkty są niskiej jakości. Oferujemy więc produkt brandowy w atrakcyjnej cenie. To jest superprodukt na te czasy – powiedział prezes LPP, podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Czytaj też:

Ekoniespodzianki na parkingach sieci Kaufland. Jest ich prawie 100Czytaj też:

Lidl z nowym udogodnieniem dla klientów. Chodzi o gazetki promocyjne