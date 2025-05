Takich taksówek jeszcze w Europie nie było. Uber szykuje rewolucję

Czy Europa jest gotowa na pojazdy bez kierowcy? Na razie brzmi to futurystycznie, ale ani się obejrzymy, a taka technologia wokół nas będzie zupełną normalnością.

Uber testuje przyszłość transportu pasażerskiego

Taksówka bez kierowcy? Taki scenariusz dotychczas funkcjonował w USA czy Chinach, lecz już w 2026 r. pierwsze autonomiczne pojazdy mają trafić na europejskie drogi. To efekt rozszerzenia współpracy Ubera z chińską firmą Momenta, odpowiedzialną za rozwój technologii jazdy autonomicznej.

Nowa era w europejskim transporcie?

Zgodnie z nową umową, Momenta dostarczy technologię, a Uber zajmie się infrastrukturą przewozu pasażerów. Choć dla wielu europejskich krajów może to być ogromny krok naprzód, problemem pozostaje legislacja. W Polsce na przykład autonomiczne auta mogą poruszać się wyłącznie w ramach testów.

Milionowy rynek i technologiczny wyścig

Eksperci szacują, że globalny rynek autonomicznych taksówek będzie warty nawet 9 mld USD do 2030 r. Europa nie powinna zostać w tyle. Biurokracja Unii Europejskiej może być barierą, ale jej pokonanie da szansę na zdobycie części tego dynamicznie rozwijającego się sektora.

Bezpieczniej niż z kierowcą?

Przykłady z USA pokazują, że autonomiczne pojazdy mogą być bezpieczniejsze od tradycyjnych. Waymo One w Los Angeles od końca 2024 r. przewozi pasażerów bez kierowcy, notując 85 proc. mniej wypadków. Choć zdarza się, że pojazdy otrzymują mandaty, to są one marginalne w skali działalności.

Wyzwania technologiczne i prawne

Nie wszystkie testy przebiegają jednak wzorowo. Firma Cruise od General Motors miała problemy z autonomicznymi autami, które wymagały częstych interwencji. Technologia szybko się jednak rozwija, a operatorzy uczą się na błędach.

