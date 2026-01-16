Ta ulga miała być hitem. Zaskakujące dane ZUS

Wraz z początkiem listopada 2024 roku zaczęły obowiązywać tzw. wakacje od ZUS. Od ponad roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Chodzi o składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Wniosek o wakacje od ZUS przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi jeszcze w 2025 roku musieli złożyć wniosek do końca listopada. Z danych ZUS wynika, że wpłynęło ponad 366 tys. wniosków o wakacje składkowe za grudzień.

Wakacje od ZUS. Jakie zainteresowanie na początku 2026 r?

Jak wygląda zainteresowanie ulgą w tym roku? Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że przedsiębiorcy złożyli blisko 134 tys. wniosków o wakacje od ZUS za styczeń br. Od czasu wprowadzenia ulgi, czyli od listopada 2024 roku ZUS otrzymał w sumie 2,9 mln wniosków. ZUS informował wcześniej, że najwięcej płatników (prawie 1,3 mln) skorzystało ze zwolnienia za grudzień 2024 roku, czyli na samym początku funkcjonowania wakacji od ZUS. – Łącznie płatnicy uzyskali zwolnienie ze składek w wysokości niemal 3 mld 760 mln zł – informuje ZUS.

Instytucja przypomina, że wnioski o wakacje od ZUS rozpatruje automatycznie. – Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, wyślemy na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS. Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony z ulgi lub jej nie otrzyma, wydamy w tej sprawie decyzję i przekażemy ją na konto płatnika na PUE/eZUS – informuje ZUS.

