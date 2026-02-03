Polacy wiceliderem w UE. Są najświeższe dane

Z danych przekazanych przez Eurostat wynika, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 3,2 proc., czyli tyle samo co w ostatnich czterech miesiącach. Średnia unijna wyniosła 5,9 proc.(miesiąc wcześniej odnotowano 6 proc.), co oznacza, że bezrobocie w Polsce jest niemal dwukrotnie niższe niż w krajach Unii Europejskiej.

Bezrobocie w Polsce. Wciąż jesteśmy unijnym wiceliderem

Wynik ten pozwolił nam utrzymać pozycję unijnego wicelidera, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Wspólnoty. Zmiana nastąpiła na pierwszym miejscu zestawienia. Po kilku miesiącach przerwy na pozycję lidera wróciły Czechy. Stopa bezrobocia u naszych południowych sąsiadów w ostatnim miesiącu 2025 roku wyniosła 3,1 proc. Przypomnijmy, że w listopadzie było to 3,2 proc., wskutek czego Czechy zajmowały drugą lokatę ex aequo z Polską. Teraz w takiej sytuacji znalazł się dotychczasowy lider, czyli Malta. Zmian nie ma na najniższym stopniu podium – trzecie miejsce zajmuje Bułgaria, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 3,3 proc. (miesiąc wcześniej 3,5 proc.).

Po drugiej stronie jest Finlandia, która znów plasuje się na pierwszym miejscu pod względem najwyższego bezrobocia w UE (10,3 proc.). Dwucyfrowy poziom odnotowano jeszcze w Hiszpanii (10 proc.).

Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła pod koniec ubiegłego roku 576 tys., wobec 577 tys. w listopadzie i 578 tys. w październiku.

Przypomnijmy, że z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że bezrobocie w Polsce wyniosło w grudniu 5,7 proc., czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w listopadzie. Grudzień był zatem pierwszym od września miesiącem, w którym stopa bezrobocia w naszym kraju wzrosła (w październiku i listopadzie utrzymywała się na poziomie 5,6 proc.).

Różnice między danymi GUS a Eurostatu wynikają z metodologii. Eurostat pod pojęciem bezrobocia rozumie osoby, które aktywnie poszukują pracy, a mają problem z jej znalezieniem. Wyłącza więc liczną grupę osób, które są zarejestrowane w urzędzie, gdyż zależy im na statusie bezrobotnego, który umożliwia m.in. nieodpłatną opiekę zdrowotną.

