Pszczółka rusza na podbój rynku. „Będziemy w każdym powiecie w Polsce”

Z początkiem marca stanowisko prezesa zarządu spółki Majster Budowlane ABC, do której należy polska sieć sklepów budowlanych Majster oraz marketów budowlanych Pszczółka, objął Zbigniew Leszczyński. Były wiceprezes Orlenu chce mocno namieszać w rodzimym segmencie DIY.

– Rynek DIY w Polsce znajduje się dziś w szczególnym momencie. Z jednej strony obserwujemy stabilny popyt wynikający z potrzeb remontowych i modernizacyjnych gospodarstw domowych, z drugiej – rosnące oczekiwania klientów dotyczące dostępności produktów, jakości obsługi oraz sprawności całego łańcucha dostaw – zauważa w rozmowie z „Wprost” Zbigniew Leszczyński, prezes Majster Budowlane ABC.

Podkreśla, że aktualnie kluczowe znaczenie ma budowa silnych i dobrze zorganizowanych struktur dystrybucyjnych, które będą w stanie skutecznie odpowiadać na potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i firm wykonawczych.

Zoom na lokalną społeczność

Leszczyński wskazuje, że rynek materiałów budowlanych i remontowych ma dziś nowe oblicze i potrzebuje odpowiedniego podejścia.

– Segment DIY pozostaje jedną z ważnych gałęzi handlu detalicznego w Polsce. Jest on bezpośrednio powiązany z kondycją sektora budowlanego, rozwojem budownictwa jednorodzinnego, ale również z coraz silniejszym trendem samodzielnych remontów i modernizacji mieszkań – zauważa Zbigniew Leszczyński.

Zdaniem nowego prezesa Majster Budowlane ABC, klienci oczekują dziś nie tylko szerokiej oferty materiałów budowlanych i produktów wykończeniowych, lecz także fachowego doradztwa, dostępności towarów oraz przejrzystych warunków zakupowych.

– W tym kontekście bardzo istotną rolę odgrywają lokalne sklepy i markety budowlane, które są blisko swoich klientów i dobrze rozumieją potrzeby lokalnych społeczności – dodaje Leszczyński.

Pszczółka w każdym polskim powiecie

Potrzeby współczesnego klienta wpisują się w ambitne cele nowego prezesa. Jak podkreśla podczas naszej rozmowy, dalszy rozwój marketów Pszczółka to jego priorytet.

– Planujemy obecność w każdym powiecie w Polsce. Jednocześnie w ramach obecnej sieci będziemy dalej wzmacniać potencjał rozwojowy spółki poprzez optymalizację kluczowych obszarów działalności – od logistyki i zarządzania kategoriami produktowymi, po rozwój narzędzi wspierających sprzedaż oraz relacje z partnerami biznesowymi – zapowiada Zbigniew Leszczyński.

Wyjaśnia, że fundamentem dalszego wzrostu spółki ma być budowa nowoczesnej, efektywnej struktury zakupowej i dystrybucyjnej, pozwalającej przedsiębiorcom działającym w sieci skutecznie konkurować zarówno z dużymi sieciami międzynarodowymi, jak i z dynamicznie rozwijającym się kanałem sprzedaży internetowej.

– Naszą ambicją jest stworzenie silnej oraz dynamicznie rozwijającej się polskiej sieci DIY, która będzie stabilnym elementem biznesowym naszych partnerów, nowocześnie zarządzających marketami Pszczółka oraz sklepami Majster, które będą pierwszym wyborem dla klientów realizujących inwestycje budowlane i remontowe – podkreśla nowy prezes Majster Budowlane ABC.

Dodaje, że przy odpowiednim wykorzystaniu doświadczenia zespołu oraz potencjału, jaki posiada Majster Budowlane ABC, będzie mógł stworzyć organizację, która nie tylko będzie reagować na zmiany rynkowe, ale w wielu obszarach będzie również wyznaczać kierunki rozwoju rynku DIY w Polsce.

