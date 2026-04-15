Polka liderką w Haleon. Pokieruje globalną transformacją

Transformacja ma przygotować firmę na kolejną fazę wzrostu na dynamicznie zmieniającym się rynku zdrowia konsumentów – od modelu typowego dla branży farmaceutycznej w stronę elastyczności znanej z sektora FMCG.

– Transformacja w Haleon to jeden z kluczowych projektów, który zmienia nasze podejście do biznesu. Chcemy uprościć działanie firmy, lepiej zintegrować procesy i stworzyć spójne systemy, aby stać się bardziej efektywną organizacją gotową na konkurowanie w dynamicznym otoczeniu rynkowym. Naszym celem jest stworzenie miejsca pracy, gdzie codzienne zadania są łatwiejsze i bardziej przejrzyste, a zespoły mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne, wspierając długoterminowy rozwój firmy, tak aby nasze produkty pomagały milionom konsumentów w codziennym dbaniu o zdrowie – mówi Justyna Ciępka, Global Head of Enterprise Transformation w Haleon.

Haleon jest właścicielem takich marek jak m.in. Voltaren, Theraflu, Otrivin, Sensodyne, Parodontax, Rutinoscorbin czy Centrum.

Od momentu dołączenia do firmy, które zbiegło się z powstaniem Haleon, po wydzieleniu się części „consumer healthcare” czyli leków OTC i produktów do higieny jamy ustnej od GSK, przez ostatnie blisko 4 lata Justyna Ciępka zarządzała regionem Europy Centralno-Wschodniej, zapewniając 34 rynkom tego obszaru dynamiczny rozwój. Region Europy Centralno-Wschodniej pozostaje największym i stabilnie rozwijającym się klastrem w europejskiej strukturze Haleon.

Justyna Ciępka odegrała kluczową rolę w budowaniu rozpoznawalności marki Haleon, w tym jako zaangażowaniego społecznie pracodawcy, wśród kluczowych interesariuszy zewnętrznych zarówno w Polsce, jak i wśród strategicznych partnerów w regionie. Łączy rolę liderki dużego, zróżnicowanego regionu z aktywnym wspieraniem równości i różnorodności w miejscu pracy. Otwarcie mówi o przywództwie, inkluzywności, zmieniającej się roli liderów w obliczu wyzwań geopolitycznych czy makroekonomicznych, korzyściach z pracy w różnorodnym środowisku, łączeniu ról życiowych, wspieraniu kobiet i mentoringu.