Kancelaria Mentzena szuka pracowników. Tyle można zarobić

Kancelaria Mentzen, należąca do jednego z liderów Konfederacji poszukuje pracowników. W jednym z najpopularniejszych serwisów z ofertami pracy pojawiło się ogłoszenie. Trzeba przyznać, że jego treść jest dość oryginalna i nie ma co ukrywać, że nie wszystkim przypadnie do gustu, zwłaszcza zwolennikom popularnego dziś trendu work-life balance.

– Szukamy osób, które chcą pracować ponad normę i nie lubią monotonii. Jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy. Chcemy być jak najlepsi, chcemy, żeby nasi pracownicy zarabiali jak najwięcej oraz chcemy żeby czuli się u nas dobrze. Ale żeby to było możliwe, trzeba dużo pracować. Nie ma nic za darmo – tak brzmi treść oferty.

Kancelaria Mentzena szuka pracowników. Ile można zarobić?

Funkcjonująca w Toruniu kancelaria prowadzi nabór na trzy stanowiska związane z księgowością i obsługą klientów.

We wspomnianej ofercie pracodawca deklaruje, że chce, aby jego pracownicy “zarabiali jak najwięcej”. Jakie zatem wynagrodzenie proponuje kandydatom? Jak podaje „Fakt”, na najwyższe zarobki może liczyć specjalista ds. księgowości. W zależności od formy zatrudnienia jest to od 10 do 13 tys. zł miesięcznie brutto na etacie lub zleceniu oraz netto plus VAT przy współpracy B2B. Osoba na tym stanowisku będzie zajmować się m.in. prowadzeniem ksiąg handlowych i księgi przychodów i rozchodów, przygotowywaniem deklaracji PIT oraz kontaktem z klientami i instytucjami.

Na wyraźnie niższe stawki mogą liczyć kandydaci zainteresowani podjęciem pracy jako asystent lub asystentka ds. księgowości – od 5200 do 6000 zł brutto. Ich zadaniem będzie porządkowanie faktur i dokumentów księgowych oraz wykonywanie zadań zlecanych przez przełożonych.

Podobną pensję kancelaria Mentzena oferuje pracownikom obsługi klienta. Do ich obowiązków należeć będzie m.in. kontakt telefoniczny i mailowy, wprowadzanie danych do systemu, nadzorowanie dokumentów czy koordynacja pracy innych osób.

