Wiśniowski chce uprościć inteligentny dom

Smart brama bez dodatkowych kosztów instalacji – skąd ten pomysł i na czym polega to rozwiązanie?

Wiesław Noga, menedżer produktu automatyka w firmie WIŚNIOWSKI: Od dłuższego czasu obserwowaliśmy rozwój rynku smart w Polsce i Europie. Widzimy dynamiczny wzrost takich rozwiązań, ale jednocześnie zauważyliśmy, że dostępne systemy są rozproszone i często nie oferują pełnej funkcjonalności dla naszych produktów. Dodatkowo wiele z nich wymaga od użytkownika wiedzy technicznej przy konfiguracji. Dlatego stworzyliśmy własną aplikację, która łączy wszystkie nasze produkty w jeden spójny ekosystem.

Jak to wygląda w praktyce z perspektywy użytkownika?

Postawiliśmy na maksymalną prostotę. Po montażu wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na produkcie, pobrać aplikację i przejść przez intuicyjny proces konfiguracji. Jeśli ktoś potrafi zainstalować aplikację bankową czy sklepową, bez problemu poradzi sobie również z naszym rozwiązaniem.

Jak to przekłada się na koszty i bezpieczeństwo?

To rozwiązanie jest standardem w naszych produktach – użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów, nie potrzebuje dodatkowych urządzeń ani nie płaci abonamentu. Wystarczy domowa sieć Wi-Fi. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, stosujemy szyfrowanie na poziomie porównywalnym z bankowością elektroniczną – 128-bitowe zabezpieczenia oraz zgodność z wysokimi standardami cyberbezpieczeństwa.

Czyli włamanie do takiego systemu byłoby równie trudne jak do banku?

Jest to bardzo trudne. Oczywiście nie istnieją systemy całkowicie odporne, ale obecnie stosujemy najwyższe dostępne standardy zabezpieczeń.

Czy to już rynkowy standard, czy raczej próba zmiany zasad gry?

Dla nas to już standard, ale nie dla całego rynku. Wciąż wiele systemów jest skomplikowanych w obsłudze i konfiguracji. My chcemy, żeby użytkownik od początku miał pozytywne doświadczenie i nie zniechęcił się na etapie instalacji.

Czy konkurencja będzie musiała gonić takie rozwiązania?

Myślę, że ten proces już się rozpoczął. W ubiegłym roku pokazaliśmy smart bramę w standardzie i rynek to zauważył. Jednocześnie stale rozwijamy naszą aplikację. Wkrótce pojawi się możliwość sterowania z poziomu Android Auto i CarPlay, a także komendy głosowe, co jeszcze bardziej uprości korzystanie z systemu.