Aldi rozdaje kawę. Takiej promocji dawno nie było

Miłośnicy kawy mogą skorzystać z nowych promocji w sklepach Aldi. Sieć przygotowała obniżki na popularne marki, ale część ofert obowiązuje tylko przez kilka dni. Klienci muszą też pamiętać o limitach oraz warunkach, które trzeba spełnić, aby otrzymać niższą cenę.

Największe obniżki dotyczą kawy MK Café. Promocja rozpoczęła się w poniedziałek 27 lipca i potrwa do soboty 1 sierpnia 2026 roku.

W ramach akcji klienci mogą kupić:

MK Café kawa mielona Premium 500 g – przy zakupie dwóch opakowań drugie kosztuje 9,99 zł zamiast 43,99 zł,

MK Café kawa ziarnista Premium lub Crema 1 kg – drugie opakowanie kosztuje 18,99 zł zamiast 83,99 zł.

W obu przypadkach rabat wynosi 77 proc. i naliczany jest na co drugi produkt. Obowiązuje także limit – maksymalnie 4 sztuki na klienta.

Jacobs Cronat Gold taniej przy zakupie dwóch sztuk

Aldi przygotował również ofertę dla osób, które wybierają kawę rozpuszczalną. Od czwartku 30 lipca do soboty 1 sierpnia obowiązuje promocja na Jacobs Cronat Gold w słoiku o pojemności 200 g.

Przy zakupie dwóch opakowań cena jednej sztuki spada do 24,99 zł. Regularnie za ten produkt trzeba zapłacić 37,89 zł, co oznacza obniżkę o około 34 proc.

Promocja ma jednak ograniczenie. Jeden klient może kupić maksymalnie 4 opakowania objęte akcją.

Nescafé za darmo. Jednodniowa akcja w Aldi

W sobotę 1 sierpnia sieć uruchomi jednodniową akcję „Gratis Paki”. W ramach specjalnej promocji klienci będą mogli skorzystać z oferty 1+1 gratis na kawę Nescafé Crema rozpuszczalną 200 g. Przy zakupie dwóch opakowań jedno zostanie naliczone za darmo.

Cena jednego produktu w tej promocji wynosi 39,99 zł. Oferta będzie dostępna wyłącznie w sobotę 1 sierpnia, a limit zakupów został ustalony na 2 sztuki na osobę.

Sieć przypomina, że promocje dotyczą wybranych produktów i obowiązują do wyczerpania zapasów. Dla osób regularnie kupujących kawę może to być okazja do uzupełnienia domowych zapasów w niższej cenie.

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