Firma Muska przebiła Amazona. Inwestorzy rzucili się na akcje

SpaceX znalazł się w centrum uwagi inwestorów po dynamicznym wzroście kursu akcji. Spółka Elona Muska zakończyła wtorkową sesję ze wzrostem o 4,8 proc., a cena jednego waloru osiągnęła 201,80 dolara. Jak podaje Reuters, Przełożyło się to na kapitalizację rynkową sięgającą około 2,655 bln dolarów.

W efekcie firma została wyceniona o około 800 mld dolarów wyżej niż podczas rekordowej oferty publicznej przeprowadzonej tydzień wcześniej. Dzięki temu SpaceX wyprzedził Amazona pod względem wartości rynkowej, a przez krótki czas jego kapitalizacja była nawet wyższa niż w przypadku Microsoftu.

Akcje SpaceX napędzane przez opcje

Największe wzrosty notowań pojawiły się na początku sesji. Inwestorzy koncentrowali się na działalności firmy związanej z sektorem kosmicznym oraz sztuczną inteligencją. W trakcie dnia kurs momentami sięgał nawet 225,64 dolara, choć później część zysków została oddana.

Jednym z głównych powodów zwiększonego zainteresowania był start handlu opcjami na akcje spółki. Już w pierwszej godzinie obrotu właściciela zmieniło ponad 500 tys. kontraktów opcyjnych, a przed końcem dnia liczba ta przekroczyła milion. Zdaniem ekspertów duży wolumen transakcji pomógł dodatkowo podbić kurs walorów.

Rekordowe obroty i ostrzeżenia analityków

Wtorkowy handel akcjami SpaceX należał do najbardziej intensywnych na amerykańskim rynku. Łączna wartość obrotów wyniosła około 61 mld dolarów, co było najwyższym wynikiem wśród dużych spółek notowanych w USA.

Nie wszyscy eksperci podchodzą jednak do wzrostów z entuzjazmem. Analitycy zwracają uwagę, że zachowanie kursu przypomina momentami tzw. akcje memowe, których notowania cechują się wyjątkowo dużą zmiennością. Wskazują również, że ograniczona liczba akcji dostępnych w obrocie oraz bardzo wysoka wycena mogą prowadzić do gwałtownych wahań kursu.

Spółka może liczyć na dodatkowy popyt

Mimo tych ostrzeżeń rynek nie wyklucza dalszych wzrostów. SpaceX ma zostać włączony do indeksu Nasdaq 100, co oznacza, że akcje będą kupowane przez fundusze pasywne i ETF-y śledzące ten indeks. Dodatkowo walory spółki mają zostać uwzględnione także w indeksach FTSE Russell oraz MSCI.

Firma poinformowała również o wykorzystaniu przez gwarantów emisji opcji zakupu dodatkowych akcji. Dzięki temu wartość całej oferty publicznej wzrosła do 85,7 mld dolarów wobec 75 mld dolarów pozyskanych wcześniej.

W ubiegłym roku SpaceX osiągnął sprzedaż na poziomie 18,67 mld dolarów, jednocześnie wykazując 4,94 mld dolarów straty netto po połączeniu z xAI. Mimo tego inwestorzy nadal widzą w spółce jeden z najgorętszych podmiotów technologicznych na amerykańskim rynku.

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