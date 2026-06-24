Takiej sytuacji nie było od grudnia. Jest komunikat GUS

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w środę ostateczne dane dotyczące bezrobocia w maju. Stopa bezrobocia w poprzednim miesiącu wyniosła 5,9 proc., wobec 6 proc. miesiąc wcześniej.

Bezrobocie znów poniżej 6 proc. GUS potwierdza

Potwierdzono tym samym zaprezentowane przed dwoma tygodniami wstępne szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co oznacza, że po raz pierwszy od grudnia ubiegłego roku bezrobocie w Polsce spadło poniżej progu 6 proc.

Z przedstawionych dziś danych dowiadujemy się również, że w maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 915,9 tys. osób, wobec 934,3 tys. miesiąc wcześniej. Dane te są nieco bardziej optymistyczne od wstępnych szacunków resortu pracy, zgodnie z którymi w urzędach pracy zarejestrowanych było 917,2 tys. osób. Z kolei liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 81,6 tys., wobec 89,3 tys. w kwietniu.

Dane GUS pokazują, że stopa bezrobocia w maju kształtowała się w przedziale od 3,7 proc. w województwie wielkopolskim do 9,4 proc. w warmińsko-mazurskim.

Polska wiceliderem

Dość optymistycznie prezentują się przedstawione na początku czerwca dane Eurostatu dotyczące stopy bezrobocia w Polsce. W kwietniu wyniosła ona 3 proc., czyli tyle samo co w marcu. Daje nam to pozycję wicelidera pod względem najniższego bezrobocia w Unii Europejskiej. Wyprzedza nas jedynie Bułgaria, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 2,8 proc.

Przypomnijmy, że różnice między danymi GUS a Eurostatu wynikają z metodologii. Eurostat pod pojęciem bezrobocia rozumie osoby, które aktywnie poszukują pracy, a mają problem z jej znalezieniem. Wyłącza więc liczną grupę osób, które są zarejestrowane w urzędzie, gdyż zależy im na statusie bezrobotnego, który umożliwia m.in. nieodpłatną opiekę zdrowotną.

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