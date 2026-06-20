Urlop bez pracy? Dla wielu Polaków to wciąż problem

Wakacje już za tydzień. Jak wynika z najnowszego badania Barometr Providenta, w tym roku wakacyjny wyjazd planuje nieco ponad 63 proc. Polaków.

W tym roku większość z nas planuje raczej krótsze urlopy. 30,1 proc. respondentów zadeklarowało, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni. Wyprawę od 8 do 14 dni ma w planach 25,8 proc. ankietowanych. Zaledwie 7,1 proc. badanych wyjedzie na ponad dwa tygodnie, a co piąty (21,6 proc.) w ogóle w tym roku nie wyjedzie na wakacje. 15,3 proc. respondentów nie potrafi jeszcze sprecyzować swoich planów w tej kwestii.

Wśród osób, które nie wykluczają wakacyjnego wyjazdu, najpopularniejszym kierunkiem są kraje europejskie (planuje je 27 proc. ankietowanych). Niewiele mniej, bo 25,6 proc. respondentów planuje wyjazd nad polskie morze. Mniejszą popularnością cieszą się polskie góry (14,7 proc.) i Mazury (5,3 proc.). Wyjazd poza Europę planuje niespełna 9 proc. z nas, a 7,6 proc. postawi na wyjazd do polskiego miasta. 17,5 proc. osób nadal nie wie, dokąd pojedzie.

Co 10. Polak będzie pracował podczas urlopu

Niezależnie gdzie i na jak długo w tym roku wybieramy się w tym roku na urlop, większość z nas deklaruje, że chce w tym czasie odpocząć od pracy, rezygnując np. z odbierania służbowych telefonów czy e-maili. 55,5 proc. osób planujących lub rozważających wyjazd deklaruje, że chce całkowicie odciąć się od obowiązków zawodowych. 18,3 proc. mówi, że raczej nie będzie pracować, chyba że pojawi się pilna potrzeba. Pracę lub dostępność służbową z góry zakłada co dziesiąty badany (10,8 proc.) – 3,8 proc. przyznaje, że będzie w dużej mierze normalnie pracować zdalnie, a 7 proc. ankietowanych zamierza być częściowo dostępna.

W przeprowadzonym przed rokiem sondażu SW Research dla „Wprost", 65,4 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w trakcie urlopu potrafi odciąć się od pracy. Co dziesiąty badany (11 proc.) przyznał, że podczas wakacji odbiera służbowe telefony/sprawdza pocztę. Niespełna 14 proc. udzieliło odpowiedzi „nie dotyczy mnie to/nie pracuję".

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1002 dorosłych Polaków w maju 2026 r.

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