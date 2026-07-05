Rzemieślnicze lody dla psów? Ta sieć zaskoczyła ofertą

Jeszcze kilka lat temu miska z wodą ustawiona przed wejściem do kawiarni była miłym dodatkiem. Dziś coraz więcej lokali idzie o krok dalej i rozszerza ofertę z myślą o zwierzętach towarzyszących klientom.

Do tego grona dołączyły Pijalnie Czekolady E.Wedel, które od początku lipca wprowadziły do sprzedaży sezonowe lody dla psów. Nowość pojawiła się we wszystkich 33 lokalach sieci w Polsce i jest skierowana do właścicieli, którzy coraz częściej odwiedzają kawiarnie razem ze swoimi pupilami.

– Coraz częściej obserwujemy, że nasi Goście odwiedzają nasze lokale razem ze swoimi pupilami. Chcemy, aby wspólna wizyta była przyjemnością dla każdego, dlatego rozszerzamy ofertę o produkty przygotowane specjalnie z myślą o psach. To naturalny element rozwoju sieci naszych lokali jako miejsc otwartych i przyjaznych każdemu członkowi rodziny – mówi Daniel Kucharski, prezes spółki Pijalnie Czekolady Sp. z o.o.

Dwa smaki i prosty skład

Nowa propozycja nie przypomina klasycznych lodów przeznaczonych dla ludzi. Receptury przygotowano z wykorzystaniem składników odpowiednich dla psów – bazują na mięsie, warzywach i owocach, bez zbędnych dodatków. W ofercie znalazły się dwa warianty smakowe:

kaczka – z mięsem i wywarem z kaczki oraz dodatkiem cukinii, dyni, marchewki, gruszki i malin,

indyk – z mięsem i wywarem z indyka, marchewką, dynią, batatem, jabłkiem oraz korzeniem pietruszki.

Każda porcja liczy 80 ml i jest podawana w jednorazowej, indywidualnie zapakowanej miseczce. Jak podkreśla sieć, takie rozwiązanie ma ułatwiać serwowanie deseru oraz zachować odpowiednie standardy higieny.

Lody dla psów to nie tylko deser

Lody dla psów mają charakter sezonowy i – jak wskazuje sieć – mogą być sposobem na ochłodę podczas letnich spacerów. Jednocześnie, jak zaznacza sieć, wpisują się w obserwowany od kilku lat kierunek rozwoju gastronomii, w której coraz większą uwagę poświęca się potrzebom właścicieli czworonogów.

– To właśnie w odpowiedzi na ten kierunek Pijalnie Czekolady E.Wedel wprowadzają rozwiązania zwiększające komfort czworonożnych gości, m.in. także poprzez dostęp do misek ze świeżą wodą. Wspólny spacer, chwila odpoczynku przy lodach rzemieślniczych i razem spędzone chwile – od teraz także z deserem przygotowanym specjalnie dla pupila – w kształcie psiej łapy – podkreśla w komunikacie sieć E.Wedel.

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