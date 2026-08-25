Są nowe dane ws. bezrobocia. Jest zaskoczenie

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił we wtorek ostateczne dane dotyczące bezrobocia w lipcu. Stopa bezrobocia w poprzednim miesiącu wyniosła 5,8 proc., czyli tyle samo co w czerwcu. To lepsze informacje niż wstępne prognozy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wskazywały w lipcu na wzrost do poziomu 5,9 proc.

Bezrobocie w lipcu. Dane lepsze od prognoz

Z przedstawionych dziś danych dowiadujemy się również, że w lipcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 906,4 tys. osób, wobec 901,5 tys. miesiąc wcześniej. W tym wypadku również ostateczne dane okazują się bardziej optymistyczne od wstępnych szacunków resortu pracy, zgodnie z którymi w urzędach pracy zarejestrowanych było 907,3 tys. osób. Z kolei liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w lipcu 99,7 tys., wobec 83,8 tys. w czerwcu.

GUS przedstawił również dane dotyczące stopy bezrobocia, liczonej zgodnie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), która określa, jaki procent ludności pracuje lub aktywnie szuka pracy. Okazuje się, że w drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia wyniosła 3,2 proc. To niewielki spadek względem pierwszego kwartału, kiedy to odnotowano 3,3 proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku bezrobocie wyniosło 2,8 proc.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród najmłodszych, czyli osób w wieku 15-24 lata (11 proc.). Zdecydowanie niższe wartości wystąpiły w pozostałych grupach wiekowych:

25-34 lata – 3,6 proc.,

35-44 lata – 2,6 proc.

W grupie osób w wieku niemobilnym (45-59/64 lata) stopa bezrobocia wyniosła 2,6 proc.

W okresie kwiecień-czerwiec br. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17. 809 tys., z czego 17.234 stanowili pracujący, natomiast 574 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wiekowej liczyła 12.531 tys. osób.

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