Jeśli nie węgiel, to co? Marszałek województwa śląskiego mówi, co po 2049 r.

W Karpaczu trwa XXX Forum Ekonomiczne, ale czas już myśleć o kolejnych ważnych wydarzeniach i debatach. Jedną z nich będzie Europejskie Forum Przyszłości, które odbędzie się w dniach 6 – 8 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Obecny w Karpaczu marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski został zapytany przez dziennikarza Wprost Szymona Krawca, czym będzie ten kongres.

Marszałek województwa śląskiego zaprasza do Chorzowa

Wyjaśnił, że Stadion Śląski stanie się przestrzenią do dyskusji o samorządzie regionalnym i samorządzie lokalnym „w tak zmieniającej się rzeczywistością, jaką jest Śląsk; region, który od wieków był kojarzony z przemysłem ciężkim, wydobywczym i hutniczym, a jasno postawił sobie cel: Zielone Śląskie 2030”.

Marszałek został zapytany, jak wyobraża sobie region po tym, jak ostatnia kopalnia zostanie zamknięta, co ma nastąpić do 2049 roku.

– Myślę, że to będzie szybciej, ale to moja prywatna opinia. Ten sektor w pewnym momencie przyspieszy, bo to, co się dzieje w Unii Europejskiej, wszystkie prawa do emisji i ceny, które są teraz, powodują, że ta branża „na dzień dobry” ma mnóstwo trudności jeśli chodzi o zyskowność i rentowność. To piękna tradycja, mój tata był górnikiem, to tysiące miejsc pracy, ale wielkimi krokami trzeba zmierzać ku przyszłości, która będzie budowała nowoczesne technologie, czyste środowisko i gdzie młode pokolenie będzie chciało pracować – powiedział marszałek Chełstowski.

Jeśli nie węgiel, to co?

Marszałek przekonywał, że miejsce sektora wydobywczego zajmie sektor cyfrowy, który stworzy tysiące miejsc pracy i będzie magnesem szczególnie do młodych ludzi, którzy chcą podjąć pracę w szeroko rozumianej branży IT. Przykładowo, w jednej z nieczynnych już kopalni ma powstać hub e-gamingowy o wartości 1 mld zł, który „będzie akcelerował środowisko biznesowe i programistów”. Dodał, że już dziś aglomeracja śląska jest międzynarodowym ośrodkiem, który skupia międzynarodowe i krajowe firmy z obszaru IT.

I zresztą nie tylko z niego: w województwie śląskim zarejestrowanych jest 500 tys. działalności gospodarczych.