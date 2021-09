Walka z szarą strefą. Szefowa KAS: Najważniejsze, aby nie przeszkadzać legalnie działającym firmom

Podczas 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbył się panel pod tytułem „Walka z szarą strefą w czasach COVID-19”. Zaproszeni goście rozmawiali na temat rynku gier i zakładów w Polsce, szarej strefie, przeniesieniu się część rynku do internetu, a także o wpływie pandemii na preferencje i przyzwyczajenia Polaków.

Szara strefa w internecie

Branża gier i zakładów jest w większości krajów, w tym również w Polsce (na podstawie ustawy o grach hazardowych z 2009 roku), dość ściśle regulowana. W związku z tym występuje także szara strefa, czyli przedsiębiorstwa, czy gracze, którzy starają się omijać obowiązujące przepisy. W Polsce w ograniczaniu szarej strefy pomogła nowelizacja ustawy, która weszła w życie w 2016 roku. Pozwoliła ona m.in. na blokowanie stron internetowych zagranicznych operatorów, którzy umożliwiali grę polskim graczom.

W branży gier i zakładów coraz bardziej na znaczeniu zyskuje internet. Widać to było szczególnie w pandemii, gdy wpływy z klasycznego hazardu znacząco spadły, ale jednocześnie urosły przychody z gier i zakładów w internecie. Co za tym idzie, także część szarej strefy przeniosła się do sfery wirtualnej. Totalizator Sportowy poprosił o zbadanie tego zjawiska firmę H2 Gambling Capital, która zajmuje się analizami rynku gier hazardowych. Szczególny nacisk położono właśnie na okres pandemiczny. Jak wynika z analizy, obecnie szara strefa w internecie stanowi około 23 proc. całego rynku. Około miliona klientów Polsce nadal korzysta z nielegalnych kasyn i zakładów online.

– UN Global Compact zajmuje się współpracą z biznesem, ale także walką z korupcją w bardzo różnych jej przestrzeniach. W Polsce mamy program przeciwdziałania szarej strefie, które realizujemy we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową. Nieco przeszacowane moim zdaniem wskaźników mówią, że szara strefa w Polsce wynosi około 24 proc. Na drugim krańcu są analizy GUS, które mówią o poziomie 12,4 proc. My, jako Global Compact uważamy, że to obecnie około 18 proc. – powiedział Kamil Wyszkowski, prezes Rady Global Compact Network Poland.

Krajowa Administracja Skarbowa. Urząd powołany do walki z szarą strefą

W Polsce bezpośrednim organem stworzonym do walki z szarą strefą jest Krajowa Administracja Skarbowa. W panelu wzięła udział jej szefowa.

– Pandemia była wyzwaniem także dla Krajowej Administracji Skarbowej, gdyż musieliśmy dostosować swoje metody działania do realiów pandemicznych. Sytuacja wpłynęła na liczbę przeprowadzanych operacji, ale nie zwolniliśmy tempa – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej. – Wszystkie narzędzia, które wprowadziła wspomniana nowelizacja z 2016 roku, bardzo skutecznie walczyć z nieprawidłowościami również w czasie pandemii. Nasz kierunek działań zakłada jak najszersze wykorzystanie danych analitycznych. Jest oparty na nowoczesnych technologiach i daje bardzo dobre efekty kontrolne – dodała szefowa KAS.

Wiceminister zwróciła jednak uwagę, że niezwykle ważne jest, aby działać w taki sposób, który nie będzie utrudniał funkcjonowania firmom, które decydują się działać na tym rynku legalnie.

– Najważniejsze jest, aby nie przeszkadzać legalnie działającym firmom. Walka z szarą strefą to de facto tworzenie równych warunków konkurencji dla tych przedsiębiorców, którzy chcą działać legalnie – powiedziała. – Mamy już ponad 15 tysięcy zablokowanych nielegalnych stron internetowych. Blokujemy także możliwość płatności. Pracujemy także nad zmianami prawa, które pozwolą na blokowanie stron reklamujących nielegalny hazard – podsumowała Magdalena Rzeczkowska.

Totalizator Sportowy, czyli operator jedynego legalnego kasyna w internecie

W Polsce działa tylko jedno legalne kasyno internetowe. Jego operatorem jest Totalizator Sportowy, kojarzony głównie z marką Lotto, ale od lat oferujący dużo więcej usług.

– Nowelizacja ustawy z 2016 roku miała dwa główne zadania – walka z szarą strefą i ochrona graczy. Totalizator Sportowy pomaga realizować te zadania. Możemy chronić graczy oferując im najlepszy produkt, dzięki czemu odciągamy ich od szarej strefy – powiedział Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego. – COVID-19 nie pomagał walczyć z szarą strefą. Pandemia spowodowała m.in. konieczność zamknięcia naszych legalnych salonów gier na automatach, a to spowodowało odpływ klientów. W tym czasie powstawało wiele nielegalnych punktów gier – dodał. – Zaobserwowaliśmy też „pozytywne” aspekty pandemii. Zauważyliśmy wzrost aktywności w naszych kanałach internetowych, w tym w jedynym legalnym kasynie internetowych i na platformie lotto.pl. Można więc przyjąć, że częściowo miała miejsce migracja klientów z kanałów naziemnych do internetu – podsumował prezes Totalizatora Sportowego.

Płatności bezgotówkowe receptą na szarą strefę?

Jednym ze sposobów walki z rozwojem szarej strefy jest zwiększenie udziału płatności bezgotówkowych. Czemu to takie istotne? Ponieważ w ten sposób wszystkie płatności można monitorować. Nie ma także możliwości unikania podatków. Czy to w rzeczywistości działa?

– Tak, jest wysoka korelacja między poziomem obrotu bezgotówkowego, a szarą strefą. Wynika to m.in. z badań wykonanych przez EY. Przez ostatnie 10 lat infrastruktura do przyjmowania takich płatności potroiła się. Takie płatności przyjmuje już ponad połowa polskich przedsiębiorców – powiedział Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. – Jednak przyczyny powstawania szarej strefy to także trudne, często zmieniające się regulacje podatkowe, ale ja uważam, że jest to również przyzwolenie społeczne – dodał.

Globalne korporacje

Walka z szarą strefą jest utrudniona również dlatego, że w Polsce na rynku gier i zakładów online nielegalnie działają globalne korporacje, które mają ogromne zasoby i know how potrzebne do omijania prawa.

– Szara strefa kojarzy nam się z człowiekiem w kapturze sprzedającym coś na bazarze. A w rzeczywistości branży hazardowej szara strefa to nie są pojedynczy ludzie tylko często wielkie, globalne koncerny. Dlatego walką z tym zjawiskiem jest taka trudna. Z siedmiu największych korporacji, które zajmują się na świecie hazardem online, aż trzy działają w szarej strefie w Polsce. Polscy klienci widzą nazwy tych firm na reklamach przebywając w innych krajach. Widzą loga na koszulkach ulubionych klubów piłkarskich. Dlatego tak trudno wytłumaczyć graczom, że w Polsce wielu z tych gigantów nie działa legalnie – powiedział Łukasz Łazarewicz, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Rozrywkowego i Gier.

