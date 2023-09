Agnieszka Grzybowska-Zalewska: Postawiliśmy na osiągnięcia nauki

– Innowacje to niepewność. Nie jest tak, że każda innowacja ląduje na rynku i mogą z niej korzystać pacjenci, ale to ryzyko warto podejmować po to, żeby te przełomowe leki odkrywać. Te innowacje, które pojawiają się ostatnio – każda posuwa świat do przodu. Każdy chce być krok do przodu, "lepiej, bardziej, szybciej". Dlatego jesteśmy świadkami takiego szybkiego postępu w medycynie – dodaje.

Obejrzyj pełną wersję rozmowy:

Okazją do rozmowy z Agnieszką Grzybowską-Zalewską było niedawne XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Prezes Sanofi Polska wzięła udział w organizowanej przez redakcję „Wprost” debacie „Zdrowie jako koło zamachowe gospodarki, demografii i bezpieczeństwa”.

