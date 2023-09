XXXII Forum Ekonomiczne pod znakiem bezpieczeństwa i transformacji energetycznej

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu zakończone. W dniach 5-7 września w salach hotelu Gołębiewski w Karpaczu, a także jego okolicach, spotkali się przedstawiciele polityki centralnej, samorządów, przedsiębiorcy, naukowcy i ludzie kultury. Forum standardowo już było miejscem wymiany poglądów i ożywionych dyskusji. Wśród paneli i spotkać wyjątkowo mocno przebijały się dwa tematy.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu zakończone

Oficjalny początek wydarzenia, jak już od sześciu edycji przypadł na prezentację raportu Szkoły Głównej Handlowej. Jak mówią jego autorzy, jest on obowiązkową lekturą dla wszystkich, którzy chcą podejmować decyzje polityczne i biznesowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Ten raport towarzyszy forum od wielu lat i jest jednym z fundamentów, na których oparte są dyskusje na całym forum. Daje on wszystkim – głównie naszym gościom zza granicy – wgląd w to, co dzieje się w regionie. Jeśli, ktoś chce zmierzyć puls Europy Środkowej, musi przeczytać ten raport – powiedział Zygmunt Berdychowski, dyrektor Instytutu Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy.

– Wyzwania, które są przed nami, to wyzwania przełomu epok. Jeszcze kilka lat temu byliśmy zafascynowani globalizacją, ale pandemia roki 2020 pokazała, że globalizacja ma swoje granice, że w trosce o obywateli musimy relokować wiele elementów produkcji do Europy – dodał.

– Wojna przyniosła moment, który może być porównywany wyłącznie do tego, co działo się w latach czterdziestych po II wojnie światowej. Trzeba postawić pytanie, jak układać się z agresorem, który wywołał tak wielki konflikt – mówił także gospodarz wydarzenia.

Bezpieczny kredyt 2 proc.

Na Forum Ekonomicznym nie mogło zabraknąć jednego z najbardziej palących tematów w rynku nieruchomości, który także rozgrzewa osoby starające się o zakup pierwszego mieszkania. Chodzi o rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc.

W dyskusji udział wzięli wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek oraz członek zarządu Murapol Iwona Sroka.

– Podstawowym sposobem rozwiązywania problemów mieszkaniowych, jest zwiększanie liczby mieszkań na rynku. Chcemy przeciwdziałać wyhamowaniu podaży, które spowodował kryzys gospodarczy – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

– Stąd pomysł, aby wesprzeć młodych ludzi, aby mogli wziąć kredyt na podobnych warunkach, jak jeszcze przed pandemią. Takie osoby będą miały pewność, że ich raty nie będą rosły przez najbliższe 10 lat – dodał.

– Jako sektor bankowy wspieramy każdy program, który odnosi się do rynku kredytów mieszkaniowych, szczególnie w takiej sytuacji, jaka miała miejsce w zeszłym roku, czyli rekordowo niski poziom udzielania kredytów hipotecznych – powiedział Tadeusz Białek ze Związku Banków Polskich.

Transformacja energetyczna w stronę energetyki jądrowej

Jednym z dwóch wyjątkowo mocno wybijających się tematów tegorocznego Forum Ekonomicznego, była transformacja energetyczna. Wiele paneli poświęconych było tematom budowy pełnoskalowej elektrowni jądrowej oraz reaktorów modułowych SMR. Nie zapomniano także o kwestii szkolenia kadr.

Podczas drugiego dnia forum poznaliśmy opinię ekspertów nie tylko na temat projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która powstanie w nadmorskiej gminie Choczewo, ale także sieci małych reaktorów modułowych SMR.

Bardzo ważny panel dotyczący kształcenia kadr dla energetyki jądrowej odbył się w Strefie Wprost. Paneliści mówili o tym, ile etapów trzeba będzie zapełnić, jakie są możliwości polskich uczelni, ale także wskazywali na możliwość stosunkowo łatwego przebranżowienia się części specjalistów, którzy są już na rynku.

– Transformacja energetyczna jest faktem, my się na nią nie przygotowujemy, ona już się dzieje. W tym kontekście mówimy o zawodach przyszłości. Nie znamy nawet 85 proc zawodów, które powstaną za pięć lat, czyli gdy będą kończyć studia studenci, którzy właśnie je zaczynają – powiedział Grzegorz Szymoniuk, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. kształcenia oraz badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie transformacji energetycznej.

O skali, z jaką już niebawem będziemy mieli do czynienia, mówił Dawid Jackiewicz, wiceprezes spółki Orlen Synthos Green Energy, która planuje wybudować w Polsce siec reaktorów SMR.

– Jeden reaktor BWR-300 dostarczony od GE Hitachi będzie potrzebował około 100 pracowników do obsługi. W jednej lokalizacji chcemy stawiać cztery takie reaktory. Podaliśmy już sześć lokalizacji, siódma jest w czasie dopracowywania, a w najbliższym czasie podamy nawet kilkanaście nowych. Mowa więc o kilkudziesięciu takich reaktorów – wyliczał.

– Przyjmijmy, że to 30 reaktorów. Do każdego 100 osób do obsługi i 700 w całym łańcuchu dostaw. To może być absolutny przełom jeśli chodzi o rozwój energetyki i nauki – powiedział.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa

Jednak poza projektem związanym z SMR-ami, głównym zagadnieniem i wyzwaniem, które stoi obecnie przed sektorem energetyki w Polsce, jest budowa wielkoskalowej elektrowni jądrowej. Jest już niemal pewne, że powstanie ona w gminie Choczewo, a technologie dostarczy amerykańskie konsorcjum Westinghouse i Bechtel.

Dabatowali o tym m.in. Anna Łukaszewska – Trzeciakowska – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Mateusz Berger – Prezes Zarządu Polskie Elektrownie Jądrowe. Wśród bardzo wielu istotnych aspektów rozmowy, wrócił także temat poruszony podczas debaty Strefie Wprost. Mowa o edukacji kadr, które będą obsługiwać polski sektor jądrowy.

– Wykorzystujemy potencjał polskich kadr. Potrzebne jest zbudowanie w Polsce kultury nuklearnej, której jako jedni z niewielu rozwiniętych krajów na świecie nie mamy. Nie chcemy być tylko obserwatorem, chcemy być czynnym uczestnikiem procesu szkolenia kadr – powiedział prezes Mateusz Berger.

– Partnerstwa na poziomie uniwersytetów i politechnik jest ważne, ale kluczowe jest też szkolenie młodzieży na poziomie szkół średnich. To jednak obszar teorii. Nam zależy na najwcześniejszym włączeniu się w tej projekt także praktycznie. Chcielibyśmy, aby od samego początku razem z Amerykanami, którzy dostarczą technologię, współpracowali, także pracownicy m.in. PEJ – dodała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Odbudować Ukrainę

Trzeci dzień stał pod znakiem wojny w Ukrainie. Paneliści podczas licznych dyskusji rozmawiali m.in. o odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych, oraz paradoksalnych korzyści, które mogą z tego wyniknąć.

W ramach cyklu Europa Karpat zaprezentowano projekt odbudowy kraju i jego transformacji. Mychajlo Charij z Narodowego Forum „Transformacja Ukrainy” i Oleksandr Ostapenko z Fundacji UAreGeneration mówili o szansach i możliwościach, które pojawiły się w efekcie zbrodniczej inwazji Rosji na Ukrainę.

Jak zapewnili Ukraina potrzebuje strategii, nie tylko na odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych, ale także jasnego pomysłu i planu transformacji. Ogromna tragedia narodu ukraińskiego paradoksalnie, w dłuższej perspektywie może stać się szansą na dołączenie do świata zachodniego.

„Celem strategii jest przekształcenie Ukrainy w bardzo stabilne, rozwinięte i zrównoważone państwo, oparte na zasadach demokracji, wolności gospodarczej i sprawiedliwości społecznej” – zaznaczono. „Jest to wizja, która ma utwierdzić w przekonaniu międzynarodowe instytucje finansowe, Unię Europejską i poszczególne kraje, że alokowane środki będą efektywnie spożytkowane na budowę stabilnego i silnego kraju” – dodano.

Rola Polski w odbudowie Ukrainy

Na ten sam temat, ale w kontekście szans Polski i Szwajcarii debatowali paneliści w ramach Forum Bezpieczeństwa. W rozmowie udział wzięli Tomasz Wolanowski z ABB, Ivo Germann z Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych (SECO), Adam Eberhardt z Warsaw Enterprise Institute i Marcin Chruściel z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dyskusji starano się odpowiedzieć m.in. na pytania o to, co Polska i Szwajcaria mogą wnieść do udanej odbudowy Ukrainy? W jaki sposób firmy mogą się pozycjonować, aby dodać wartość w zrównoważony sposób, oraz w jaki sposób Polska odegra kluczową rolę jako centrum odbudowy?

Pytania te są kluczowe, gdyż Polska administracja i przedsiębiorcy muszą zacząć się przygotowywać na moment, gdy ruszenie z pracami rekonstrukcyjnymi. Strona ukraińska wielokrotnie podkreślała bowiem, że jest gotowa wpuścić partnerów zagranicznych, niemal od razu po zakończeniu wojny.

Ambasador USA Człowiekiem Roku

Podczas uroczystej gali kończącej drugi dzień Forum Ekonomicznego wręczono nagrodę Człowieka Roku. Podczas XXXII edycji statuetę tą odebrał ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.

Jak niewielu z nas na tej sali symbolizuje trudne losy Europy Środkowo-Wschodniej. Przywiązany do swoich korzeni – mówił Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

– Amerykańska obecność w tej części Europy to tak naprawdę jedyna gwarancja naszego bezpieczeństwa. W sztafecie pokoleń ludzi broniących wolności Zbigniewa Brzezińskiego zastępuje Mark Brzezinski – dodał.

– Demokracja i złożone gospodarki rynkowe zależą nie tylko od wolnych i uczciwych wyborów, ale także od jasności prawa, że prawo stoi ponad polityką. Zbliżające wybory są szansą pokazania, że demokracja w Polsce ma się dobrze – powiedział Mark Brzezinski odbierając nagrodę.