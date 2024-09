Lidl zmierzył swój wpływ na gospodarkę. Sieć chwali się wynikami

Co roku sieć lidl, wraz ze swoim partnerem Deloitte, opracowuje raport w którym podaje swój wpływ na krajową gospodarkę. – Wpływ na gospodarkę jest bardzo szeroki, zarówno bezpośredni, pośredni i indukowany. Pośredni to jest wartość dodana, którą generują nasi dostawcy w związku ze współpracą z nami a wpływ indukowany to wartość generowana przez naszych pracowników i dostawców dzięki wypłacanym wynagrodzeniom. Łączny wpływ to jest ponad 10 mld złotych – powiedział w rozmowie z Wprost Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska.

Wpływ Lidla na polską gospodarkę

Z raportu wynika, że działalność sieci Lidl Polska w ubiegłym roku stworzyła wartość dodaną o łącznej wartości ponad 10,1 miliarda złotych. W samej firmie wygenerowano 5,4 miliarda złotych, a 4,7 miliarda złotych pochodziło od dostawców i dzięki wynagrodzeniom pracowników.

Prezes Wlaźlak podkreślił, że firma jest rzetelnym partnerem biznesowym i solidnym płatnikiem podatków. Z kolei wiceprezes Lidl Polska, Michał Nowaczyk, dodał, że firma konsekwentnie wywiązuje się z obowiązków podatkowych, odprowadzając w 2023 roku 2,7 miliarda złotych, co stanowi 35-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2022.

Rozwój sieci

Lidl Polska planuje dalszą rozbudowę swojej sieci oraz wzrost zatrudnienia, które już teraz obejmuje ponad 27 tysięcy pracowników. Sieć stawia na uczciwe wynagrodzenie i docenia pracowników w sklepach, centrali oraz centrach dystrybucyjnych.

W 2023 roku działalność sieci Lidl Polska przyczyniła się do utrzymania i stworzenia 52 360 miejsc pracy, z czego 24 883 osoby były bezpośrednio zatrudnione w samej firmie. Współpraca z ponad 300 polskimi dostawcami umożliwiła eksport ich produktów na 28 zagranicznych rynków, generując wartość eksportu na poziomie 6,5 miliarda złotych. W ciągu ostatnich sześciu lat, wartość eksportu polskich produktów przez sieć Lidl wyniosła ponad 25 miliardów złotych.

– Najwięcej eksportujemy artykułów z grup: mięso, wędliny, nabiał, pieczywo. To są artykuły pierwszej potrzeby, w których polska produkcja jest bardzo mocnym producentem, zarówno, jeśli chodzi o jakość, jak i ilość. Eksport rośnie bardzo mocno, w zeszłym roku to było 5,6 mld złotych, w tym roku jest 6,5 – powiedział Włodzimierz Wlaźlak.

