Po wyborach nowe 500+? Prezydent Duda obiecuje kolejne podwyżki

PiS po wyborach ma zamiar przeznaczyć dodatkowe pieniądze dla kolejnej grupy zawodowej? Tak może wynikać ze słów prezydenta Andrzeja Dudy podczas spotkania z żołnierzami 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Zwierzchnik sił zbrojnych zapowiedział, że przeciętne wynagrodzenie tej grupy zawodowej, wraz z dodatkami zwiększy się o 576 zł miesięcznie. Zapewnił też, że kwota bazowa wynagrodzenia wzrośnie do 2020 roku. Zmiany mają być ustalone z ministerem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem.

Ponad 6 tys. zł

Ile zarabia żołnierz zawodowy i czego może się spodziewać w najbliższych latach? Jeśli zapowiedzi prezydenta faktycznie wejdą w życie, to w 2020 roku średnie uposażenie żołnierza zawodowego wraz z dodatkami wyniesie 6123 zł. Obecnie jest to 5529 zł. Kwota bazowa po zmianach wyniesie 1614,69 zł w porównaniu do obecnej na poziomie 1523,29 zł. W budżecie zapisano już także wzrost mnożnika wynagrodzeń dla żołnierzy. Obecnie jest on ustalony na poziomie 3,63, a ma wzrosnąć do 3,81.

