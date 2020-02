Szef KPRM: 100 mln złotych dla szpitali, samolot leci po 30 tys. testów na koronawirus

– Zakończyła się niedawno odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami i przedstawicielami instytucji zajmujących się sytuacją dotyczącą koronawirusa w naszym kraju. Omówione zostały działania na kolejne dni. Zapadło kilka istotnych decyzji, o których chcieliśmy poinformować. Premier uruchomił 100 mln złotych, o które szpitale będą mogły aplikować na ewentualne uzupełnienia niezbędne do przygotowań na pacjentów z koronawirusem – podał Michał Dworczyk. Dodał, że rząd przygotowuje zapasy testów na SARS-CoV-2. Rządowy samolot przywiezie w ciągu kilkudziesięciu godzin 30 tys. testów na koronawirus. Minister Łukasz Szumowski zapewnił, że do Polski docierają stałe dostawy testów, składane są kolejne zamówienia.

Szumowski: Nie ma koronawirusa w Polsce

Głos zabrał także minister zdrowia Łukasz Szumowski, który zaapelował o racjonalne podejście do sytuacji w Polsce. – Pojawiają się w mediach różne fake newsy, niepotwierdzone doniesienia. Niedawno pojawił się wpis marszałek Kidawy-Błońskiej. Zadzwoniłem do niej, wyjaśniłem przed chwilą, jak wygląda sytuacja, jakie są dane – mówił minister Łukasz Szumowski. Zapewnił, że jest otwarty na rozmowy z politykami. – Nie warto robić z tego gry partyjnej, gdy to może negatywnie odbić się na zdrowiu pacjentów – dodał.

– Jeśli tylko pojawi się sygnał, że jest w Polsce koronawirus, zostanie to przekazane premierowi i wszystkim za pośrednictwem mediów – wskazał. – 39 próbek z wczoraj jest negatywnych. Na pewno wkrótce któraś będzie pozytywna. Ale dziś nie ma. Nie ma co straszyć ludzi, że mamy koronawirus w Polsce – mówił Łukasz Szumowski.

