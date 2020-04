Czechy krok po kroku odmrażają gospodarkę. Rząd przedstawił szczegółowy plan

Plan odmrożania gospodarki ograniczonej na skutek epidemii koronawirusa opublikowało na Twitterze Ministerstwo Przemysłu i Handlu Czech z zastrzeżeniem, że w zalezności od sytucaji może on się zmienić.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem już w poniedziałek 20 kwietnia mogą się znowu otworzyć targowiska, komisy i salony samochodowe. Zawodowi sportowcy będa mogli wrócić do treningów na obiektach sportowych, ale wyłącznie w małych grupach i bez udziału publiczności. Dopuszczone będą także śluby - pod warunkiem przestrzegania sanitarnych obostrzeń i liczby uczestników uroczystości nie przekraczającej 10 osób.

Od poniedziałku 27 kwietnia Czesi otworzą sklepy o powierzchni do 200 metrów kwadratowych. Dotyczy to jednak placówek, które nie mieszczą się w dużych centrach handlowych, czyli takich, które przekraczają 5 tys. m kw.).

W poniedziałek 11 maja handel wróci do sklepów o powierzchni do 1000 metrów, jednak dotyczy to wyłacznie obiektów wolnostojących i tych w mniejszych centrach handlowych. Tego dnia zostaną uruchomione również szkoły nauki jazdy, siłownie i fitness cluby. W tych ostatnich będzie można wyłącznie ćwiczyć – zamknięte będą szatnie i prysznice.

25 maja działalność będą mogły wznowić restauracje, puby i kawiarnie, ale wyłącznie w letnich ogródkach. Tego dnia uruchomiane zostaną również salony fryzjerskie, kosmetyczne i spa. W ograniczonym zakresie zostaną również otwarte instytucje kultury – muzea i galerie, a ogrody zoologiczne będą mogły otworzyć ścieżki na otwartym powietrzu.

Odmrażanie gospodarki ma zakończyć się 8 czerwca. To wtedy w planie przewidziano pełne otwarcie obiektów gastronomicznych. Od tego dnia będzie też można korzystać z hoteli i taksówek. Otwarte zostaną również galerie handlowe oraz pozostałe instytucje kultury i rozrywki. Do pracy będą mogły wrócić salony piercingu i tatuażyści. Wydarzenia kulturowe i sportowe będą mogły odbywać się do 50 uczestników z zachowaniem odpowiednich zaleceń sanitarnych. Również w weselach będzie mogło uczestniczyć do 50 osób.

Do wakacji szkoły tylko dobrowolnie

Rząd zapowiedział, że do wakacji nie planuje przywrócić obowiązku uczęszczania do szkół. Mają być one natomiast otwierane stopniowo i na zasadzie dobrowolności, począwszy od najstarszych studentów, a następnie maturzystów. Zajęcia będą odbywały się jedynie w małych grupach. Od 25 maja lekcje mają mieć też uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Będzie to jednak możliwe w nie większych niż 15-osobowe stałych grupach.

W szpitalach w ciągu dwóch tygodni ma wrócić wykonywanie zawieszonych do tej pory planowanych zabiegów. Rząd nie poinformował do tej pory, kiedy zamierza otworzyć granice dla obcokrajowców Ma to zależeć od sytuacji epidemicznej w sąsiednich krajach. Na razie nie podano również żadnej daty zniesienia obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.

