Co z wypłatami 500+ podczas epidemii? Prezydent Duda: Pytałem o to kilka dni temu premiera

W piątek prezydent Andrzej Duda uczestniczył w sesji pytań i odpowiedzi z internautami na Facebooku. Pierwsze pytanie, do którego odniósł się polityk, dotyczyło kontynuacji programu 500+. – Czy w związku z naszą coraz trudniejszą sytuacją ekonomiczną będą jakieś problemy z tym programem? – pytała Magdalena.

– Nic nie wiem o tym, żeby było jakiekolwiek zagrożenie dla programu 500+. Co więcej, pytałem o to kilka dni temu pana premiera, bo 500+ to coś, na czym ogromnie mi zależy. Sama idea: to miało być wsparcie dla polskich rodzin wychowujących dzieci, wzmocnienie sytuacji ekonomicznej – zaznaczył Duda. Dodał, że dziś, gdy sytuacja stała się trudniejsza pod tym względem, „gwarancja tego, że pieniądze dla rodzin będą, jest czymś fundamentalnym” .

– Chcę zapewnić, że 500+ będzie wypłacane. To jest ważne o tyle, że to pieniądze, które bez ogniw pośrednich trafiają do polskich rodzin, budżetów rodzinnych. W sytuacji niepewności na rynku pracy, rynku biznesowym, gospodarczym, te pieniądze mają znaczenie fundamentalne – mówił prezydent. Dodał, że pieniądze dalej będą trafiały do rodzin. – Wsparcie dla rodzin będzie. Nie ma żadnego planu jego ograniczenia czy rezygnacji – zapewnił.

