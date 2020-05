Internetowe zrzutki przeżywają boom. Sekielscy zebrali 1,81 mln zł

Najlepsi organizatorzy zbiórek subskrypcyjnych uzyskują od sponsorów regularne wsparcie, które zsumowane z setek i tysięcy drobnych kwot daje im miliony złotych. Zrzutka.pl właśnie uruchamia serwis dedykowany zbiórkom abonamentowym.

Zrzutki cykliczne to zjawisko jeszcze relatywnie nowe na rodzimym rynku, jednak już całkiem popularne globalnie. Dedykowane są internautom, którzy chcą umożliwić chętnym, zazwyczaj swoim fanom, przekazywanie pieniędzy w sposób systematyczny i stały.

Dzięki idei finansowania społecznościowego, niewielkie, jednostkowe kwoty wsparcia sumują się do większych kwot, czasem idących w miliony złotych. Wpłacający pieniądze regularnie, np. co miesiąc, na konto organizatorów, przyjmują rolę dawnych mecenasów sztuki, dziś określanych sponsorami.

Bonusy dla hojnych

Organizatorzy, w tym twórcy, m.in. youtuberzy, blogerzy, influencerzy, filmowcy, fotograficy, artyści, malarze, kreatorzy treści, a także podróżnicy, sportowcy, naukowcy, kucharze, projektanci mody czy po prostu uzdolnieni ludzie, zgłębiający świat i zjawiska w nim zachodzące, dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z crowdfundingu abonamentowego, mają możliwość skoncentrowania się na rozwoju swoich pasji i talentów.

Wspierający w zamian za przekazane środki finansowe, otrzymują unikatowe nagrody, a także satysfakcję ze wspierania ciekawych ludzi oraz projektów, które mają szansę zmienić świat. Zarówno ten globalny, jak i ten lokalny. Wśród nagród mogą być m.in. wcześniejszy dostęp do unikatowych treści, np. premier filmowych i video, zdjęć z podróży, limitowany akces do nowych projektów tworzonych przez organizatora czy ekskluzywne zaproszenia na pokaz mody czy występy teatralne.

Polski rynek rośnie

Aktualnie w naszym kraju organizowanych jest blisko 1,8 tysiąca zbiórek cyklicznych miesięcznie. Statystycznie jednego organizatora wspiera średnio 17 sponsorów. Średnio całościowy przychód z tego kanału dla organizatora to 4 250 zł. Jednak jest sporo takich osób, które zebrały kwoty sumujące się w dziesiątki i setki tysięcy złotych. Natomiast rekordziści zgromadzili dużo większe kwoty: 1,94 mln zł – Langusta na palmie, 1,81 mln – Tomasz Sekielski, i 0,92 mln zł – Grupa filmowa Darwin.

Wartość tego rynku w zeszłym roku, według estymacji Zrzutka.pl, wyniosła 9 milionów złotych, co stanowi 1,28 proc. wartości całego rynku crowdfundingowego w naszym kraju. Jednak dynamika rozwoju tego sektora jest imponująca. – W 2020 roku wartość rynku zrzutek cyklicznych wzrośnie do 20 milionów złotych, przy dynamice na poziomie 122 proc., podczas gdy cały rynek finansowania społecznościowego zwiększy się w tym roku o 55,43 proc. do wartości 1,08 miliarda złotych – mówi Tomasz Chołast, współzałożyciel Zrzutka.pl. – Zatem zbiórki cykliczne, choć to na razie relatywnie mały rynek, to jednak atrakcyjny obszar ekspansji, charakteryzujący się małą konkurencją i dużą dynamiką rozwoju, na poziomie ponad dwukrotnie wyższym niż cały rynek finansowania społecznościowego w naszym kraju.





