Do Starbucksa tylko w maseczce. Jej noszenie to teraz „sprawa polityczna”

Starbucks będzie żądać od klientów noszenia osłon twarzy i nosa lub maseczek we wszystkich 9 tys. amerykańskich punktach należących do firmy już od 15 lipca. Czy także na świecie? Sprawa maseczek w Stanach Zjednoczonych awansowała do rangi „tematu politycznego”.