Kiedy będzie można korzystać ze wspólnego VOD Polsatu i TVN-u?

Konkurujące stacje chcą stworzyć platformę VOD, o czym wiadomo od 2019 roku. Na uruchomienie jej zgodę musi wyrazić Komisja Europejska. Teraz – jak donosi Gazeta.pl – KE może przystąpić do prac, ponieważ komplet dokumentów złożył TVN.

Przypomnijmy. Umowa o stworzeniu joint-venture została podpisana przez Cyfrowy Polsat i TVN Discovery w październiku 2019 roku. Spółkę założył Cyfrowy Polsat. Po uzyskaniu zgody UOKiK TVN Discovery przejmie połowę udziałów.

Na platformie VOD będą filmy, seriale i programy telewizyjne obu nadawców, w tym polskie produkcje.

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl „zanim dojdzie do zawiązania spółki, swoją zgodę musi wyrazić Komisja Europejska, która tak jak UOKiK jest uprawniona do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć”. Komisja zajmuje się takimi przedsięwzięciami, jeśli obrót partnerów przekracza 2,5 mld euro, co ma miejsce w przypadku Cyfrowego Polsatu i TVN Discovery.

– Wspólny projekt Discovery i Cyfrowego Polsatu ma wymiar europejski, a Komisja Europejska potwierdziła swoją właściwość. Dlatego dokonaliśmy zgłoszenia na poziomie Komisji Europejskiej – powiedziała Katarzyna Issat, szefowa ds. komunikacji korporacyjnej w TVN Discovery Polska.

Platforma VOD Polsatu i TVN-u będzie dostępna w Polsce i krajach UE.

Czytaj także:

Lista najbogatszych rodzin: Kulczykowie czy Solorzowie – kto bogatszy?Czytaj także:

Lista 100 Najbogatszych Polaków 2020