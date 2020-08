Doroczne spotkanie liderów politycznych i ekonomistów w Davos zostało przełożone

Decyzja nie była łatwa do podjęcia, ponieważ organizatorzy i uczestnicy mają świadomość potrzeby, aby światowi przywódcy spotkali się i zjednoczyli się w celu opracowania wspólnego powrotu na ścieżkę wzrostu i ukształtowania „Wielkiego Resetowania” (Great Reset) w erze po-COVID-19. Jednak rada ekspertów uznała, że Forum nie można zorganizować bezpiecznie w styczniu 2021 roku.

W tygodniu po 25 stycznia Forum odbędzie się online i zostanie zwołane na wysokim szczeblu jako „Dialogi z Davos”. Podczas tych kluczowych dni światowi liderzy podzielą się swoimi poglądami na temat stanu świata w 2021 roku.

Szczegóły dotyczące dat i lokalizacji przełożonego Annual Meeting 2021 zostaną udostępnione, gdy tylko Forum upewni się, że wszystkie warunki zostały spełnione, aby zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo jego uczestników i gości.

Forum nie działa raz do roku, choć z zewnątrz tak to może wyglądać, nieustannie angażuje swoich partnerów i uczestników w różnorodne wspólne działania mające na celu rozwiązywanie globalnych, regionalnych i biznesowych wyzwań.

Od lutego 2020 roku prawie 1800 organizacji reprezentujących biznes, rząd i społeczności obywatelskie dołączyło do Platformy Działań COVID-19 Światowego Forum Ekonomicznego, po wybuchu pandemii. We wrześniu, podczas szczytu Forum poświęconego wpływowi pandemii na zrównoważony rozwój, uczestnicy zwrócą uwagę na podstawowe zasady Wielkiego Resetowania (Great Reset), pytając siebie i wszystkich, w jaki sposób można przyczynić się do bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości, która nastąpi po COVID-19.