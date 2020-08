Słynny reżyser z własną platformą VOD. Co zamierza Patryk Vega?

O sprawie pisze Filmweb.pl. 1 września ukaże się na platformie odcinek podcastu „Mój ulubiony film. Jego uczestnikiem będzie Patryk Vega. Ponieważ odcinek został już nagrany, 31 sierpnia platforma poinformowała, że w programie Patryk Vega opowie o powoływanej do życia własnej platformie VOD.

„Uważam, że mam epokowe rozwiązanie, które opatentuję w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Jestem przeświadczony, że najwięksi gracze będą chcieli to ode mnie kupić” – mówi Vega w odcinku podcastu, który zostanie jutro (1 września) wyemitowany.

Filmweb.pl zastrzegł, że Vega nie ujawni zbyt wielu faktów na temat nowego przedsięwzięcia. A to dlatego, że „boi się, że mu to rozwiązanie ukradną i zaimplementują do innych swoich partnerów biznesowych”.

Na razie – jak twierdzi reżyser – rozwiązanie jest tworzone wraz z małą grupą informatyków i jest ściśle tajne. Zostanie opatentowane. Vega dodał w wywiadzie, że Amerykanie kradną patenty.

Wywiad jest dodatkowo interesujący z tego powodu, że Patryk Vega deklaruje chęć podboju świata swoimi filmami. „Mam przeświadczenie, że w przyszłym roku nakręcę ostatni film na rynek polski. Tym, co mnie teraz interesuje, jest wyjście na świat. Na tym się skupiam”.

Czytaj także:

Patryk Vega stracił Lamborghini, samochód zabrała skarbówka. Pawłowicz kpi z reżysera, a Gortat komentuje