Efekt pandemii. Praca zdalna będzie prawnie uregulowana

Stanisław Szwed udzielił obszernego wywiadu „Dziennikowi Gazecie Prawnej”. Zapowiedział w nim zmiany w kodeksie pracy. Są one oczekiwane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników, którzy zmienili sposób pracy na pracę zdalną, dotąd w prawie nieuregulowaną.

„Pojęcie telepracy zniknie z kodeksu pracy, a zastąpią je regulacje dotyczące pracy zdalnej. Ta ostatnia ma być stosowana w porozumieniu z zatrudnionymi. Pracodawca mógłby ją zlecać tylko w wyjątkowych okolicznościach” – wyjaśnia Szwed.

Jak przekonuje wiceminister, resort jest już przygotowany do przekazania partnerom społecznym wstępnej wersji projektu.

Co zakładają nowe przepisy? „Nasza propozycja zakłada uelastycznienie tych zasad. Ma to być praca świadczona poza siedzibą firmy w całości – czyli na stałe – lub w części. Chcielibyśmy, aby szczegółowe rozwiązania w tym zakresie były określane w porozumieniu pracodawcy i zatrudnionych. Na poziomie zakładu zawieraliby je zatrudniający i związki zawodowe. Ale możliwe byłoby też określanie takich zasad w umowie o pracę, czyli indywidualnie, w sposób dostosowany do potrzeb konkretnego stanowiska. Takie rozwiązanie umożliwi wspomnianą elastyczność” – wyjaśnia Szwed.

Projekt zmian w kodeksie będzie teraz opiniowany i dyskutowany przez partnerów społecznych (związki, ustawodawców), nastąpi w nim jeszcze wiele poprawek. Z pracą zdalną, jako równoprawną formą pracy, uregulowaną w systemie, możemy zacząć się już oswajać. Na regulacje z nią związane czeka zresztą bardzo wielu: zarówno pracowników, jak i pracodawców.

