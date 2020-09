Odpady z Niemiec przyjadą do Polski. To aż 40 tys. ton trujących substancji

Odpadów jest dokładnie 40 tys. 500 ton. Pochodzą z Niemiec i wjadą do Polski, na Dolny Śląsk. Wszystko odbywa się legalnie, zgodę na wwóz wydał Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Co ważne, jeśli nie najważniejsze, tego typu odpadów nie wolno składować w Niemczech.

Co to są za odpady i dlaczego trafią do Polski?

Oczywiście chodzi o pieniądze. Odpady to pyły gazów odlotowych, które zostaną przetransportowane do wyrobiska na terenie gminy Mirsk w celu późniejszej utylizacji. Jak pisze „Przegląd Lubański” „w Niemczech jest zakaz składowania tego odpadu, a utylizacja zgodnie z wytycznymi środowiskowymi i opłaty środowiskowe są niezwykle kosztowne, dlatego producenci szukają rynków, gdzie można robić to dużo taniej – pisze periodyk.

Odpady pojadą do firmy Pri-Bazalt Rekultywacja Sp. z o. o. która mieści się Rębiszowie (woj. dolnośląskie). Samochody z odpadami, które zawierają substancje zanieczyszczające powietrze, przejadą przez 3 powiaty: zgorzelecki, lubański i lwówecki. Pokonają w drodze na miejsce 50 km.