300 tys. nowych miejsc pracy dla młodych wchodzących na rynek. Porozumienie podpisane

Pandemia ma wpływ na całe społeczeństwa, także na ludzi młodych. Świadczą o tym ostatnie statystyki: bezrobocie w tej grupie ponownie rośnie. W Europie już ponad 3 miliony osób poniżej 25. roku życia boryka się z brakiem pracy. Podobnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdzie prawie co trzecia młoda osoba jest bezrobotna. Dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest wsparcie w pierwszych krokach na rynku pracy.

Nestlé i Sojusz dla Młodych (Alliance for YOUth) ogłosiły, że do 2025 r. stworzą 300 tys. szans zatrudnienia i rozwoju zawodowego dla młodych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Sojusz dla Młodych pomoże także w zdobyciu odpowiednich umiejętności cyfrowych i wiedzy z zakresu ochrony środowiska, niezbędnych na rynku pracy przyszłości.

Sojusz dla Młodych z poparciem Komisji Europejskiej

Utworzony przez Nestlé w 2014 r. Sojusz na dla Młodych zrzesza firmy, które chcą wspierać osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową. Marco Settembri, CEO Nestlé w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej skomentował: „Wspieranie młodych to najważniejsza inwestycja z perspektywy społeczeństwa. Od utworzenia w 2014 roku, w ramach Sojuszu dla Młodych zaoferowaliśmy już ponad 450 tys. szans zatrudnienia i szkoleń. Jestem dumny, że wspólnie kontynuujemy tę podróż”.

Nicolas Schmit, Europejski Komisarz ds. Miejsc Pracy i Praw Socjalnych dodał: „Jako członkowie Komisji jesteśmy zdeterminowani, by pomóc młodym wyjść z pandemii silniejszymi oraz by zapewnić im wachlarz umiejętności niezbędnych na zmieniającym się rynku pracy. W przedstawionym w lipcu „Pakiecie na rzecz zatrudnienia młodzieży” zdefiniowaliśmy nasze działania wspierające młodych w poszukiwaniu pracy, dostępie do szkoleń i praktyk, rozwijaniu umiejętności zawodowych oraz określiliśmy kroki wypełniające luki w ofertach zatrudnienia. Sojusz dla Młodych jest modelem współpracy z biznesem, z którego inni mogą czerpać inspirację, wychodzi bowiem poza tradycyjne ambicje zaoferowania pracy. Pragnę podziękować sojuszowi i wszystkim jego partnerom za ich wysiłki i zaangażowanie we wspieranie młodych ludzi”.

W czasie pandemii program działa wirtualnie

W Nestlé cele Sojuszu dla Młodych realizowane są w ramach Nestlé Needs YOUth – inicjatywy skierowanej do osób wchodzących na rynek pracy. Jego działania obejmują: stworzenie 20 tys. szans zatrudnienia oraz zapewnienie 20 tys. miejsc na praktykach zawodowych i stażach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej do 2025 r.

Od momentu uruchomienia Nestlé Needs YOUth w 2013 roku, firma zapewniła już ponad 26 tys. praktyk i staży. W czasie lockdownu, organizowała szkolenia cyfrowe dla swoich praktykantów, aby umożliwić im ukończenie wymaganego programu. Program obejmuje również inicjatywy umożliwiające osobom wchodzącym na rynek pracy zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez wirtualne staże.

