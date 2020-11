Ile pieniędzy „na czysto” Polska dostała z Unii Europejskiej?

Do Unii Europejskiej należymy od 1 maja 2004 roku. To już 16 lat wpłat na konto UE i przelewów z tego konta do polskiej kasy. W komunikacie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, opracowanym z tej okazji, czytamy o pieniądzach, które dostaliśmy z unijnej kasy. Wychodzi na to, że rocznie dostawaliśmy 30 miliardów zł.

Dostaliśmy 3 razy tyle, ile wpłaciliśmy

Od początku naszego członkostwa w Unii Europejskiej Polska dostała ponad 188,8 miliarda euro. W tym czasie wpłaciliśmy do unijnego budżetu ponad 60,9 miliarda euro. „Na czysto” dostaliśmy więc 127,8 miliarda euro.

Z informacji Ministerstwa Finansów, które podano na koniec września, wynika,, że w samym 2020 roku Polska dostała z Unii ponad 13 miliardów euro. Najwięcej z Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej (8,1 miliarda euro oraz 4,4 miliarda euro). Nasze wpłaty wyniosły w tym czasie 4 miliardy euro. „Na czysto” dostaliśmy więc 9 miliardów euro.

Projekty unijne za 1 bilion złotych

Jeśli chodzi o wsparcie konkretnych inwestycji, to z unijnych pieniędzy współfinansowanych było/jest 269 420 projektów. Ich łączna wartość przekracza 1 bilion złotych. 653,7 miliarda złotych stanowiło wsparcie z Unii Europejskiej.

twitterCzytaj też:

Morawiecki o UE „karzącej słabszych”. Mówił o „pałce propagandowej”