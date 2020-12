Jest porozumienie ws. budżetu UE. Ile pieniędzy otrzyma Polska?

Od 16 lat Polska korzysta z pieniędzy Unii Europejskiej Z zestawienia transferów (od maja 2004 r. do września 2020 r.) opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że polski budżet zasilony został w tym czasie kwotą na poziomie 188 miliardów euro. Do unijnej kasy wpłaciliśmy z kolei ok. 61 mld euro. Saldo rozliczeń pomiędzy Polską a UE wynosi więc 127 mld euro. 121 mld euro przewidziano na tzw. politykę spójności. 61 mld euro trafiło do Polski w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Fundusz Odbudowy - ile dostanie Polska?

W ramach nowego budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy do dyspozycji będzie łącznie 1,8 biliona euro. Pieniądze z Funduszu Odbudowy to 750 mld euro do podziału dla wszystkich państw członkowskich. Według kalkulacji przedstawionych przez Komisję Europejską Polska dostanie w formie dotacji 23,1 mld euro. 70 proc. tej kwoty (18,9 mld euro) będzie przyznane przez KE do końca 2022 r, a reszta, 4,1 mld euro, do końca 2023 r. Jednak o tym, czy dostaniemy środki w 2023 r. będzie decydował przegląd wskaźników gospodarczych - w szczególności spadek realnego PKB w 2020 r. i 2021 r. Ponadto Polska może liczyć na 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Każdy kraj członkowski musi przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który będzie podstawą do sięgnięcia po te środki. Warunkiem uzyskania wsparcia z Funduszu Odbudowy jest wskazanie konkretnych inwestycji, które pomogą wrócić na odpowiednie tory rozwoju oraz reform w dziewięciu obszarach takich jak zdrowie, transformacja energetyczna, innowacyjność, edukacja oraz redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego. Jak informowało MFiPR, w pierwszym etapie prac nad KPO zebrano propozycje inwestycji od resortów i samorządów. Wpłynęło ponad 1200 projektów z różnych dziedzin.

Budżet UE 2021-2027 - ile dostanie Polska?

Porozumienie budżetowe zakłada, że wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro. Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności w UE i otrzyma 66,8 mld euro. Dodatkowe środki z polityki spójności w odpowiedzi na kryzys to szacunkowo 3 mld euro, a środki ze Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski to 28,5 mld euro. Polska będzie też największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i otrzyma z tego tytułu 3,5 mld euro.

