Była żona szefa Amazona rozdała 4,2 miliarda dolarów w cztery miesiące

W poście na blogu MacKenzie Scott napisała, że chce pomóc Amerykanom zmagającym się z pandemią. Scott jest 18. najbogatszą osobą na świecie, ponieważ jej bogactwo wzrosło w tym roku o 23,6 miliarda dolarów do 60,7 miliarda dolarów. Większość jej majątku to efekt rozwodu z Jeffem Bezosem, który jest najbogatszym człowiekiem na świecie i prezesem Amazona.

„Pandemia to kula burząca życie”

„Ta pandemia stała się kulą burzącą w życiu Amerykanów, którzy już zmagali się z problemami” – napisała MacKenzie Scott na blogu, dodając, że wybrała ponad 380 z 6500 organizacji charytatywnych, aby przekazać im darowizny.

„Straty ekonomiczne i skutki zdrowotne były gorsze zarówno w przypadku kobiet, osób kolorowych, jak i osób żyjących w ubóstwie. W międzyczasie znacznie zwiększyło to zamożność miliarderów” – dodała miliarderka.

6 miliardów dla potrzebujących

MacKenzie Scott przekazała w lipcu 1,7 miliarda dolarów 116 organizacjom charytatywnym, mówiąc, że chce zwrócić uwagę na „organizacje i przywódców napędzających zmiany”. To oznacza, że jej całkowite roczne darowizny sięgają prawie 6 miliardów dolarów.

Darowizny były skierowane do osób „działających w społecznościach borykających się z wysokim przewidywanym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, wysokimi wskaźnikami nierówności rasowych, wysokim poziomem lokalnego ubóstwa i niskim dostępem do kapitału od filantropów”.

Scott rozda większość majątku

W zeszłym roku była żona Jeffa Bezosa podpisała „The Giving Pledge” (Przysięgę Daru), obiecując oddać większość swojego majątku. Zobowiązanie to podpisało wiele spośród najbogatszych osób i rodzin na świecie. Obiecują oddać na cele charytatywne większość majątków. „Mam nieproporcjonalną ilość pieniędzy do podzielenia się” - napisała w deklaracji.

Eksperci od filantropii pochwalili kwotę i sposób, w jaki miliarderka ją rozdysponowała. Scott pracowała z zespołem doradców, badając tysiące organizacji.

Miliardy Bezosa też zostały rozdane

W tym roku Jeff Bezos był również aktywny w działalności filantropijnej, przeznaczając 10 miliardów dolarów na kwestie związane ze zmianami klimatycznymi.

W listopadzie ogłosił pierwszą z dotacji, przekazując prawie 800 mln dolarów 16 organizacjom. Bezos w tym roku zanotował wzrost swojego majątku netto o 70 miliardów dolarów, osiągając fortunę w wysokości 185 miliardów dolarów.

Ten rok to ogromne darowizny

W tym roku odnotowano stosunkowo dużą liczbę ogromnych darowizn, ponieważ celebrytki, gwiazdy sportu i liderzy biznesu reagują na pandemię COVID-19.

Jednym z najbardziej hojnych był współzałożyciel Twittera Jack Dorsey, który ogłosił w kwietniu, że przekazuje 1 miliard dolarów ze swoich aktywów do funduszu wspierającego ofiary pandemii. Stanowiło to około jednej czwartej jego majątku w wysokości 3,9 mld dolarów.

Bill Gates i jego żona Melinda przez swoją fundację charytatywną przeznaczyli 305 milionów dolarów na szczepionki, leczenie i rozwój diagnostyczny, a autorka „Harry'ego Pottera”, JK Rowling, przekazała 1 milion funtów na pomoc osobom bezdomnym i dotkniętym przemocą domową podczas pandemii.

Mark Zuckerberg z Facebooka i jego żona Priscilla Chan przekazali 300 milionów dolarów na „ochronę wyborów w Ameryce”. Większość pieniędzy trafiła do Center for Tech and Civic Life, organizacji non-profit, która rekrutowała pracowników sondażowni i zaopatrywała ich w środki ochrony osobistej.

W czerwcu legenda koszykówki Michael Jordan ogłosił, że w ciągu następnej dekady przekaże 100 milionów dolarów na rzecz Black Lives Matters i organizacji wspierających ofiary niesprawiedliwości społecznej.

