Nowe zasady od 28 grudnia. Co z weselami i stypami?

Zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia od 28 grudnia do 17 stycznia ponownie zamknięte zostają galerie handlowe, ale nie na głucho. „Otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe” – czytamy w oficjalnym komunikacie rządu.

Ograniczenia podróży. Zamknięte stoki i hotele

Aby ograniczyć przemieszczanie się oraz chęć Polaków do wyjazdów na zimowe urlopy w góry, rząd wprowadził dziś również zakaz funkcjonowania hoteli.

Hotele pozostaną „dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze” – pisze rząd.

Jakie ograniczenia w sklepach? Funkcjonowanie godzin dla seniorów

Rozporządzenie przedłuża także obostrzenia obowiązujące w sklepach. Tak jak do tej pory zakupy będzie można robić z zachowaną zasadą, że w wewnątrz sklepu może przebywać maksymalnie jedna osoba na 15 m kw. powierzchni pomieszczenia. Nadal obowiązują także godziny dla seniorów. Od poniedziałku do piątku między 10 a 12 zakupy mogą robić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat.

Nowe obostrzenia: siłownie, baseny i kluby fitness

W pełni zamknięte zostały także siłownie, kluby fitness oraz baseny. Dotychczas stosowały one różnego rodzaju luki, które pozwalały na prowadzenie zajęć. Część z placówek namawiała np. klientów do podpisywania deklaracji, że przygotowują się na zawody. Obecnie z tego typu miejsc mogą korzystać wyłącznie zawodowi sportowcy, co wymaga legitymacji jednego ze związków sportowych. Wyrobienie tego typu dokumentów w celu omijania obostrzeń jest bardzo trudne lub niemal niemożliwe.

Restauracje zamknięte do 17 stycznia

Rozporządzenie pozostawia w mocy także wcześniejszą decyzję o zamknięciu restauracji. Punkty stacjonarne niezmiennie nie mogą przyjmować gości. Jedyną możliwością pracy lokali gastronomicznych jest przygotowywanie posiłków na wynos.

Wesela, stypy i przyjęcia okolicznościowe zakazane

Jak postanowił rząd do 17 stycznia obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.

Czytaj też:

Nowe obostrzenia od 28 grudnia. Czy można zrobić zaplanowany wcześniej tatuaż?