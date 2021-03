Tłusty Czwartek w Biedronce. Pączki bez dodatku sztucznych aromatów i barwników

Z okazji Tłustego Czwartku, czyli tradycyjnych Zapustów w ofercie sieci znajdziemy zarówno pączki tradycyjne, marki własnej Słodka Kraina, bez dodatku sztucznych aromatów, barwników, jak i inne słodkości, z nadzieniami do wyboru. Biedronka w tegorocznej ofercie ma 16 rodzajów tłustoczwartkowych produktów: od pączków z marmoladą, nadzieniem waniliowym i orzechowym, po donuty z posypką.

– Co roku w naszych sklepach sprzedajemy masę słodkich wypieków – w 2020 roku było to ponad 17 milionów pączków i donutów w całym „tłustoczwartkowym” tygodniu. W tym roku przygotowaliśmy dla klientów specjalne promocje. Stawiamy przede wszystkim na jakość, smak i tradycję. Pączki Słodka Kraina wyróżnia skład – są bez dodatku substancji konserwujących i barwników, do ich przygotowania użyto wyłącznie naturalnych aromatów, a w dodatku są smażone tradycyjnie, na smalcu. Warto też wiedzieć, że nadzienie pączka, przygotowano z polskich owoców – mówi Adam Lalewicz, młodszy menedżer ds. rozwoju jakości i kontroli marki własnej w Biedronce.

Bogata oferta pączków, smaków i kształtów

Cena opakowania 12 sztuk pączków z marmoladą (65g) to 2,99 zł za opakowanie, czyli 0,25 gr za sztukę – oferta dostępna z kartą Moja Biedronka. Natomiast pączki Słodka Kraina dostępne są w wersjach: z marmoladą wieloowocową i lukrem oraz z marmoladą wieloowocową i pudrem dekoracyjnym. Przy zakupie 6 sztuk (80 g) pączków Słodka Kraina z nadzieniem z polskich owoców, cena za sztukę wyniesie 55 gr. Oprócz tradycyjnych wariantów klienci Biedronki mogą spróbować m.in. pączków w kształcie serca z nadzieniem malinowym (1,99 zł/szt.), pączków z powidłami i skórką pomarańczową (1,99 zł/szt.) czy pączków z nadzieniem o smaku wiśniowym lub różanym (1,99 zł/szt.)

Kupujący, którzy tego dnia wybiorą zakupy online przez aplikację Glovo, dostępną w 31 miastach w Polsce, 11 lutego, przy zakupach za minimum 10 zł, dostaną produkty pod wskazany adres za darmo.

