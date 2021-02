Rajska wyspa, jakiej jeszcze nie było. Tak wygląda nowy kurort

Coral Bloom będzie się składać z 11 hoteli w kształcie delfinów, na wyspie Shurayrah, która jest częścią łańcucha 90 niezagospodarowanych wysp u zachodniego wybrzeża Arabii Saudyjskiej.

Opierając się na formach miejscowych kwiatów i koralowców z Arabii Saudyjskiej, ośrodek został zaprojektowany jako centrum przyszłego wielkiego kurortu.

„Koncepcja Coral Bloom, zaprojektowana przez najlepszych architektów z Foster + Partners, wtopi się w środowisko naturalne i stworzy luksusowe miejsce na świecie dla gości” - napisał deweloper projektu, The Red Sea Development Company (TRSDC).

Rozwój wyspy spowoduje, że zostanie ona ponownie ukształtowana, aby stworzyć szereg lagun i plaż. Na wydmach wzdłuż tych plaż powstanie 11 ośrodków wypoczynkowych, każdy z licznymi willami.

Hotel i wille na całe życie

„Nasza wizja Shurayrah jest zainspirowana naturalnym stanem wyspy, a hotele zaprojektowane zostały tak, by sprawiać wrażenie, jakby wyrzucały na brzeg plaże i tuliły się do wydm prawie jak drewno wyrzucane przez wodę” – powiedział Gerard Evenden, szef studia w Foster + Partners. – „Użyte przez nas materiały i ich niewielki wpływ zapewniają ochronę dziewiczego środowiska, a dodatki, które wprowadzamy na wyspie, wzmacniają to, co już tam jest – stąd nazwa Coral Bloom”.

Mając wspólne centrum, ośrodki Coral Bloom będą miały odrębnie zaprojektowane wille. Według Foster + Partners będą one zaspokajać potrzeby różnych turystów, od nowożeńców po rodziny. „Projekt jest przez nas traktowany jako jeden podmiot z 11 hotelami” - wyjaśnił Evenden. „Chcieliśmy jednak zrobić tak, aby hotele były atrakcyjne dla różnych ludzi w różnych okresach ich życia. Przyjeżdżasz na wyspę podczas swojego miesiąca miodowego i widzisz wyspę i doświadczasz hotelu na wyspie” - kontynuuje. „Ale wracasz znowu, kiedy masz małe dzieci i doświadczasz tego w inny sposób. I tak dalej przez całe życie. Do późnej starości”.

Każda z willi zostanie zbudowana z lekkich materiałów i wyprodukowana poza miejscem montażu na wyspie.

