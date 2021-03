Morawiecki reaguje na materiał TVN. „Zafałszowana próba zdyskredytowania rządu”

Dziennikarze „Superwizjera” TVN przygotowali materiał, z którego wynika, że teza o tym, iż PiS wyjątkowo skutecznie walczy z mafiami vatowskimi i oddaje odzyskane środki najbardziej potrzebującym, jest nieprawdziwa. Dziennikarze stacji zbadali prokuratorskie śledztwa i policzyli zdobyte pieniądze. W materiale Kłamstwo vatowskie zwrócono uwagę na fakt, iż w rzeczywistości istotna jest kwota odzyskanych dla państwa pieniędzy, która często w informacjach jest pomijana. – Samo wykrycie przestępstwa nie oznacza odzyskania tych pieniędzy. Nawet jeżeli są zabezpieczone, to nie znaczy, że one już są do wydania przez państwo – komentował jeden z analityków służb skarbowych.

Morawiecki pokazuje, o ile wzrosły wpływy z VAT

Do materiału odniósł się Mateusz Morawiecki. „Twórcy najnowszego wydania »Superwizjera« w telewizji TVN24 podjęli tyleż brawurową, co totalnie zafałszowaną próbę zdyskredytowania polityki fiskalnej rządów PiS. Prawda jest taka, że od 2015 roku zmniejszyliśmy lukę VAT o około połowę. To nie jest zmiana statystyczna. To jest prawdziwa rewolucja w zarządzaniu budżetem państwa. Tylko w okresie 2016-2019 wpływy z poszczególnych podatków wzrastały następująco: wpływy z VAT o 47 proc., z PIT o 46,7 proc., z CIT o 54,7 proc”. – napisał szef rządu na swoim profilu na Facebooku. Premier stwierdził, że „są to realne pieniądze, które zasiliły wszystkie programy społeczne i inwestycyjne w ostatnich latach”. „Bez nich Program 500 Plus, Program 300 Plus, 13. Emerytura, Program Maluch Plus czy ogromny, o ok. 90 proc, przyrost wydatków na cele związane z osobami niepełnosprawnymi (z 15.5 do ponad 29 mld) – te działania po prostu nie mogłyby zostać zrealizowane” – tłumaczył.

Działań gabinetu Morawieckiego broni Tomasz Matynia, szef Centrum Informacyjnego Rządu. „Tyle jeśli chodzi o dzisiejsze manipulacje i półprawdy. Luka VAT zmniejszyła się o połowę, a ponad 60 miliardów rocznie więcej z budżetu idzie na 500+, 13. emeryturę, drogi lokalne, edukację, zdrowie i inne cele. To miara skuteczności rządzenia” – przekazał w mediach społecznościowych.

PO chce pilnego zwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych.

W odpowiedzi na reportaż politycy Platformy Obywatelskiej domagają się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Wniosek w tej sprawie ma zostać złożony w poniedziałek 22 lutego. „To obok kłamstwa smoleńskiego jedno z tych, które miało manipulować Polakami. Kłamstwo trzeba nazwać kłamstwem” – stwierdził Cezary Tomczyk.

twitterCzytaj też:

